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Diario de Arousa

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Deportes

El Portonovo fleta un autobús para su visita al Lemos

Saldrá de Baltar el domingo a las 16:00 horas

María Caldas
10/06/2026 17:28
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Aficionados del Portonovo en la eliminatoria celebrada en Baltar
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El Portonovo SD vuelve a poner a disposición de sus aficionados un autobús para acompañar al equipo en el primer partido de la última eliminatoria del play-off de ascenso a Tecerca RFEF. 

Los de Minso visitan el domingo a las 19:00 horas al Club Lemos en A Pinguela, siendo el primero de los dos partidos que dictarán sentencia sobre el ascenso. 

De nuevo, el club arlequinado, en colaboración con el Concello de Sanxenxo, contará con un autobús gratuito para sus aficionados, que parte a las 16:00 horas de Baltar. Para poder acudir, es necesario reservar plaza en alguno de los siguientes teléfonos: 605 260 691 o en el 653 328 680.

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