Los cadetes de As Torres y Portonovo se suben al podio en la Copa de España

Los canoísas cadetes de As Torres tuvieron una destacada actuación en la Copa de España da

El embalse de Pontillón do Castro en Verducido acogió la Copa de España Cadete, que reunió a cerca de 400 deportistas y en la que se impuso el Club de Mar Ría de Aldán- Gandón SA, con el Club de Piragüismo CP Portonovo en séptima posición en la general y tercero en categoría masculina. Las pruebas individuales dejaron 14 medallas individuales para deportistas de clubes gallegos: siete oros, seis platas y un bronce. Mientras que en las embarcaciones de equipo, que se disputaron todas sobre 500 metros, fueron 13 los podios con presencia de clubes gallegos. Destacó la actuación de los representantes del CP Portonovo y del As Torres, que lograron un total de seis medallas, con mención especial para las tres que se llevaron Gael Sánchez y Pablo Castiñeiras.

En la prueba de kayak cadete B se impuso Gael Sánchez, del Club de Piragüismo CP Portonovo, que ganó con un tiempo de 3:50,19, por delante de Tiziano Aramis Nieves, del Club Kayak Tudense (3:51,99), y de Pep Alemany, del Club de Vela Puerto Andratx (3:53,75).

Gael Sánchez logró tres medallas en Verducido da

En la canoa masculina, Pablo Castiñeiras, del Club de Piragüismo As Torres Romería Vikinga de Catoira, subió a lo más alto del podio en Cadete B al vencer con un tiempo de 4:22,55 también sobre la distancia de 1000 metros.

En kayak masculino, el K2 dejó el bronce para Gael Sánchez y Mateo Gonzaga, del Club de Piragüismo CP Portonovo, con 1:40,98. El K4 del Club de Piragüismo CP Portonovo, con Pablo Contiñas, Gael Sánchez, Mateo Gonzaga y Santiago Alonso Guerra, ganó con 1:30,92. En la canoa masculina, Gabriel Cascallar y Pablo Castiñeiras, del Club de Piragüismo As Torres Romería Vikinga, se llevaron la victoria con 1:55,33 en C2. Mientras que acabaron terceros en C4, junto a Xian Casal y Xan Martelo, con un tiempo de 1:50,98.