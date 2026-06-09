Isidoro Canabal prefiere no entrar a valorar el anuncio del Cortegada

Sigaltec y Cortegada sacaron esta temporada un carné de socio conjunto que no tendrá continuidad el próximo curso Mónica Ferreirós

Isidoro Canabal, presidente del CLB, prefirió no hacer comentarios tras el comunicado emitido por el Cortegada en el que anunciaba el final del proyecto común de cantera que los ha mantenido unidos en los doce últimos años. Canabal tenía pensado reunirse ayer por la noche con sus compañeros de directiva, antes de explicar lo sucedido a deportistas y familiares. Si bien, reconoce que el anuncio del Cortegada cogió un poco por sorpresa al CLB, puesto que confiaban en hacer un comunicado conjunto.

Cabe destacar que hace dos años las dos partes firmaron un nuevo convenio de colaboración que ahora agota su plazo. Y no ha habido entendimiento en determinadas cuestiones sobre como estructurar el club, no sólo en el apartado deportivo. De ahí que, tras bastante tiempo de conversaciones sin avanzar en ningún acuerdo, se llegue a esta decisión de seguir con proyectos diferentes. Algo que no todo el mundo comparte en el CLB, al considerar que todavía están a tiempo de reconducir posturas y mantener esta unión que dio lugar a un proyecto transformado y con identidad propia, con el que se han sentido identificados centenares de deportistas que se han formado en las categorías inferiores del CLB las última década.

Si nada cambia en los próximos días y de acuerdo a los derechos federativos que han mantenido ambas entidades, todo apunta a que el Cortegada diseñará una nueva estructura con equipos femeninos y el BBC mantendrá los masculinos. Aunque todo también dependerá de las decisiones que tomen los propios deportistas y sus familias, una vez reciban la información de la dos partes.