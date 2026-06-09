Isidoro Canabal: “Por nuestra parte esto no es irreversible”

Isidoro Canabal, presidente del CLB, en el pabellón de Fontecarmoa el pasado mes de abril Mónica Ferreirós

Isidoro Canabal, presidente del CLB, apuesta por buscar un punto de entendimiento para continuar adelante con un nuevo proyecto común que ya aglutinó los últimos doce años a las canteras del Cortegada, Liceo y BBC, formando un club transformado que parece haber llegado a su fin tras los últimos desacuerdos que se han hecho públicos dentro de la directiva. “Por nuestra parte esto no es irreversible”, explica tras la reunión mantenida el lunes por la noche con varios de sus compañeros.

Canabal ofrece su versión de lo ocurrido. Fue desde principio de temporada y sobre todo, “desde hace un par de meses”, cuando comunicaron a los responsables del Cortegada su intención de no renovar el convenio firmado hacer dos años y que expira el próximo 30 de junio, “porque no estábamos de acuerdo en esos términos, a la vez que propusimos otra manera de afrontar el proyecto del CLB dada la realidad actual”. Y es que el presidente entiende que, una vez desparecido el Liceo, y tras más de una década de proyecto común en cantera es hora de que el CLB siga adelante como un club con identidad jurídica y deportiva propia. “Propusimos un espacio común, dirigido por una directiva nueva que no partiera condicionada por el BBC ni el Cortegada, puesto que no tiene sentido que existan partes. Los niños y niñas se sienten del CLB”.

El CLB es el que club con el que se sienten identifcados los 300 deportistas de la cantera tras tantos años Gonzalo Salgado

Pero la propuesta no fue arriba. “No les convenció esa idea porque tenían la sensación de perder su cantera. Quizá eso fue algo que no fuimos capaces de transmitir, la idea común del CLB”. Sin acuerdo entre ambas partes, fue entonces cuando el Cortegada optó por contratar al abogado Yago Casal para que les representase en las negociaciones, que estaban estancadas. “Fue algo que nos cogió de sorpresa”, comenta Isidoro. “Nosotros le transmitimos nuestra idea de club y nos fue trasladando varios borradores de acuerdos, pero no apostamos por una división de dos partes, sino por una especie de refundación con gente en la directiva que crea en el proyecto común del CLB como un único club para niños y niñas”.

Una directiva nueva

Isidoro apuesta por la creación de una nueva directiva que “cree la estructura futura del club”, por lo que celebró la reunión que tuvo lugar el pasado lunes con las personas que designó el Cortegada. “El proyecto CLB ya existe, solo hay que darle forma y creer en él”, explica. “Percibimos que en el fondo de la cuestión, que es el concepto de la idea, seguíamos diferidos”. Canabal asegura que “aún estábamos dándoles vueltas a un segundo borrador” cuando el Cortegada hizo público el fin de semana el anuncio de empezar un nuevo proyecto al margen del actual. “Nosotros no estamos convencidos de que tenga que existir un acuerdo previo entre dos partes para la creación del CLB, porque si las personas de la directiva creen en esto, sólo hay que reestructurar los estatutos y ponerse a trabajar, que es lo más importante”.

Así las cosas y llegados a este punto, Canabal asegura que mantienen tendida la mano para llegar a un entendimiento y que continúe el CLB, aún siendo consciente de que no hay confluencia de ideas. Pero tiene claro que no hay necesidad de que deportistas y familias tengan que escoger. Ya no sólo porque la estructura se va a debilitar, sino también, y sobre todo, porque los niños y niñas están sufriendo al tener que tomar parte. “Todo porque unos adultos no nos ponemos de acuerdo, es algo que nos hace reflexionar, ya que nos llega la tristeza que existe en las familias”. Canabal cree que “por nuestra parte queremos encontrar un punto de entendimiento al que agarrarnos, entendemos que el Cortegada pueda estar harto porque han sido muchas semanas de conversaciones, pero aún hay tiempo y hay que intentarlo”.