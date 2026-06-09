Fran Blanco: “Lo que me impulsa a seguir es que creo mucho en el proyecto”

Fran Blanco dirigirá al Ribadmia también en Preferente la próxima temporada tras conseguir el ascenso Gonzalo Salgado

El Ribadumia anuncia la continuidad del técnico marinense Fran Blanco al frente del primer equipo, tras conseguir el título y el ascenso a Preferente. Se trata de una persona de club, que llevaba ocho años trabajando en el fútbol base de la entidad, a la que la directiva dio la alternativa en la actual temporada en el primer equipo, con el objetivo de “arraigar un proyecto con jugadores de la zona, enganchar a la afición y a partir de ahí crecer”. Una visión compartirda por ambas partes y que fructificó en un magnífico curso en todos los aspectos. De ahí que la continuidad del técnico sea ahora el primer paso que da el club para mantener el plan, también en Preferente.

“Lo que me impulsa a seguir es que creo mucho en el proyecto que iniciamos el año pasado. Además es una categoría para disfrutar, está claro que más exigente, pero después de varios años en Primera creo que este club, como mínimo, debe estar en Preferente”, sostiene el técnico.

El Ribadumia dará continuidad a la plantilla que logró el ascenso. “Se lo han ganado por rendimiento en el campo y por el grupo humano que han formado, es algo que ha marcado la diferencia este año y no podemos perder esa esencia”, comenta Blanco, consciente también que a nivel presupuestario el Ribadumia no puede competir con otros clubes de la zona en la categoría como Villalonga o Cambados. “Trataremos de dar algunos retoques a la plantilla y fichar a algún jugador que nos permite subir la exigencia en el día a día. No vamos a tener los recursos de otros equipos, por lo que lo primero será tratar de estabilizarnos en la categoría”.

Y es que el objetivo que se marca el técnico en la permanencia. “Hay que dar pequeños pasos, pero ir siempre hacia adelante”. La cantera tendrá su cuota de protagonista en el Ribadumia y Fran Blanco anuncia que serán varios los jugadores del equipo juvenil que promocionarán al sénior. “Vamos a subir a dos o tres jugadores de la base porque el proyecto no va a cambiar”.