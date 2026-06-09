El CX Fontecarmoa logra cuatro medallas en el XXV Torneo de A Guarda

Expedición del CXF que se desplazó a A Guarda para competir en una nueva prueba del Circuito de Promoción cedida

El CX Fontercamoa estuvo representado en el XXV Torneo Concello de A Guarda 2026, organizado por el Club Xadrez Albatros, que reunió a 200 ajedrecistas de toda Galicia y fue puntuable para el XIX Circuito Galego Promoción de Xadrez. Fue una jornada de convivencia en la que, además de competir en su deporte preferido, fueron invitados a merendar por la organización y recibieron regalos por su participación en el evento. El club vilagarciano consiguió un doblete en la categoría promesas, donde Asier Cores y Miguel Briones fueron oro y plata respectivamente. Ambos jugadores están clasificados para el Campeonato de España que se celebrará en julio en Vicar (Almería).

En infantiles, Aldara Cores Lois con su novena posición en la general consiguió el campeonato femenino, mientras que en categoría alevín Miguel Leiro se quedó fuera del podio por unas décimas de desempate, con una sexta plaza final que lo dejó sin su medalla de bronce. En la categoría benjamín le ocurrió lo mismo a Sabela Cores, que finalizó sexta, pero campeona femenina, consiguiendo la cuarta medalla para los vilagarcianos.

La próxima cita para el CX Fontecarmoa dentro del Circuito Promoción será el XII Master Centro Comercial Arousa que se disputará en Vilagarcía 4 de julio.