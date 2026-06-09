Ana Ferro gana en Napolés y apunta al Campeonato de Europa U20

Ana Ferro ganó en Napolés en categoría U20 y apunta al Campeonato de Europa cedida

Ana Ferro cuajó una sobresaliente actuación con la selección española de lucha femenina en el Torneo Internacional Italia Stallion, celebrado el pasado sábado en Nápoles (Italia), una de las competiciones de referencia en el calendario internacional de formación. La deportista del Club Senín-Centro Deportivo Ikigai compitió en la categoría de -76 kilos U20, proclamándose campeona tras superar con éxito tres exigentes combates frente a rivales de gran nivel internacional.

Este excelente resultado confirma la progresión de la luchadora y refuerza sus opciones de formar parte del equipo nacional que representará a España en el próximo Campeonato de Europa U20. La participación en este torneo formaba parte del proceso de evaluación llevado a cabo por la selección española de lucha femenina, con el objetivo de valorar el estado de forma y el rendimiento de las deportistas candidatas a integrar las distintas selecciones nacionales en las próximas competiciones internacionales. Andrés Senin valora muy positivamente el rendimiento mostrado Ana Ferro, reflejo del trabajo y la dedicación desarrollados durante toda la temporada.