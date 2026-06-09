Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Ana Ferro gana en Napolés y apunta al Campeonato de Europa U20

La luchadora del  Club Senín-Centro Deportivo Ikigai tuvo una gran actuación con la seleccion española en el Torneo Internacional Italia Stallion

Gonzalo Sánchez
09/06/2026 13:59
Ana Ferro ganó en Napolés en categoría U20 y apunta al Campeonato de Europa
Ana Ferro ganó en Napolés en categoría U20 y apunta al Campeonato de Europa
cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Ana Ferro cuajó una sobresaliente actuación con la selección española de lucha femenina en el Torneo Internacional Italia Stallion, celebrado el pasado sábado en Nápoles (Italia), una de las competiciones de referencia en el calendario internacional de formación. La deportista del Club Senín-Centro Deportivo Ikigai compitió en la categoría de -76 kilos U20, proclamándose campeona tras superar con éxito tres exigentes combates frente a rivales de gran nivel internacional.

Este excelente resultado confirma la progresión de la luchadora y refuerza sus opciones de formar parte del equipo nacional que representará a España en el próximo Campeonato de Europa U20. La participación en este torneo formaba parte del proceso de evaluación llevado a cabo por la selección española de lucha femenina, con el objetivo de valorar el estado de forma y el rendimiento de las deportistas candidatas a integrar las distintas selecciones nacionales en las próximas competiciones internacionales. Andrés Senin valora muy positivamente el rendimiento mostrado Ana Ferro, reflejo del trabajo y la dedicación desarrollados durante toda la temporada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620