La pobrense Sofía Paz se cuelga el bronce en 100 metros lisos en el Campeonato de España Sub 16

Sofía Paz celebra su gran resultado en Alicante con la medalla de bronce nacional colgada al cuello cedida

La velocista del Atletismo Barbanza Sofía Paz se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de España Sub 16 celebrado en La Nucía (Alicante) en la prueba de los 100 metros lisos. Sofía Paz Fernández accedió a la final tras ser tercera en una semifinal muy rápida, en la que prácticamente se midió a todas las favoritas. Realizó una gran salida manteniéndose en cabeza los sesenta primeros metros y con una llegada muy igualada finalizó en tercer lugar batiendo otra vez el récord gallego en la categoría. Paró el crono en 12.21 segundos, mejorando en cinco centésimas la marca que ella misma poseía desde hace dos semanas en el Campeonato Gallego.

Sofía Paz durante la salida de la final del Campeonato de España Sub 16 cedida

La final también fue muy rápida e igualada desde la salida. Las medallas se repartieron en escaso margen. La atleta pobrense que entrena a las órdenes de Lardo Moure volvió a batir el récord gallego y su mejor marca al correr en 12.15 segundos, también con el viento en contra. Prácticamente igualó el registro de la segunda clasificada, que le ganó por milésimas. La victoria fue para Adriana Hernández (C.A. Milla Chicharrera) con un tiempo de 12.06.

Para Sofía es su segunda medalla esta temporada en un Campeonato de España, tras subirse al podio en el Nacional Indoor en la prueba de los 60 metros lisos. Desde el club destacan su progresión y resultados, ya que ha batido en siete ocasiones en lo que va de año los récords autonómicos tanto en los 60 como en los 100 metros lisos, y es campeona de Galicia y bronce de España.