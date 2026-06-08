El Sporting de Portugal pasó a penaltis en las semifinales y se impuso por la mínima en la final en San Pedro Gonzalo Salgado

El Sporting de Portugal se proclamó campeón de la tercera edición de la Celeste Cup Alevín Fútbol 11 al derrotar en la gran final en medio de un gran ambiente en San Pedro al Antiguoko vasco por 2-1. Mauro Joao do Santos marcó con la derecha el primer gol en la final para los portugueses, pero empató Amets Maiz con una gran vaselina con la derecha. El equipo luso se llevó el título en una acción a balón parado a tres minutos de final. Un remate de cabeza de Queiroz en una falta lateral dio el triunfo a los lisboetas, que inscriben su nombre en el palmarés junto a Real Valladolid y Rayo Majadahonda.

El Sporting de Portugal se coronó en Vilalonga Gonzalo Salgado

El torneo organizado por el Villalonga, con la colaboración de Paco Ozores y Clae Viajes, reunió este fin de semana en San Pedro y O Revel a 600 futbolistas nacidos en 2014 y 2015 en representación de 36 equipos llegados de diferentes partes de la Península Ibérica.

Buen ambiente en la Celeste Cup y gran trabajo de la directiva y colaboradores del Villalonga Gonzalo Salgado

Se disputaron dos fases de grupos antes de las semifinales. En la primera se enfrentaron RC Deportivo y el Antiguoko guipuzcoano, que está vinculado al Athletic Club de Bilbao. De su cantera salieron futbolistas como Xabi Alonso, Andoni Iraola, Mikel Arteta, actuales entrenadores de Chelsea, Livepool y Arsenal, o Martín Zubimendi, Javi de Pedro y Aritz Aduriz. Los donostiarras, en un ejercicio de resistencia y competitividad defensiva, hicieron vale run gol olímpico de Alaín Domínguez para dejar en el camino a uno de los grandes favoritos al título.

La final fue muy disputada Gonzalo Salgado

Los herculinos, que habían ganado en su grupo de la fase Oro al Real Valladolid, tuvieron ocasiones, con Álex Navarro en banda izquierda como jugador más destacado, pero les faltó puntería.

Donato, padrino de la Celeste Cup, entregó el premio de mejor jugador del torneo a Salvador Cunha Gonzalo Salgado

En la segunda semifinal se enfrentaron los dos Sporting, el de Lisboa y el de Gijón. Lucas Argüelles marcó un golazo al minuto de juego al poner el balón en la escuadra, y a partir de ahí el equipo asturiano mantuvo su ventaja ante un rival lisboeta que atacó con desorden. Pero en el minuto 25 empató Salvador Cunha tras empalar con la derecha un pase atrás, por lo que el pase a la final se decidió en la tanda de penaltis en favor de los lisboetas, que se impusieron 4-1, como preludio a su victoria en la final.

Paco Ozores, director del torneo, ntrega el trofeo al mejor portero del campeonato Gonzalo Salgado

Takw Iljima (Colegio Miramadrid) recibió el trofeo de máximo goleador de manos del exfutbolista internacional Donato, padrino de esta tercera edición de la Celeste Cup. Hugo Fernández (Sporting de Gijón) fue designado como mejor portero, mientras que Salvador Cunha (Sporting de Portugal) fue el mejor jugador del campeonato. Sergio Marín (Alcalá) se llevó el galardón a mejor entrenador y la “Mareona” (Sporting de Gijón) fue designada como mejor afición del campeonato.

El Sporting de Gijón se llevó el premio a la mejor afición Gonzalo Salgado