Juan Barbeito: "El pueblo está bastante enchufado y eso nos ayuda mucho"

Ambientazo en Baltar con casi mil quinientas personas en las gradas Gonzalo Salgado

El Portonovo acumula 19 partidos seguidos sin conocer la derrota. Tras proclamarse campeón de la Copa Diputación, el equipo arlequinado se ha plantado en la última eliminatoria por el ascenso a Tercera RFEF, en la que se medirá al Lemos, disputando el partido de ida este fin de semana en Monforte.

El equipo de Minso apeó al Órdenes al empatar el domingo en Baltar. De nuevo el partido se le puso cuesta arriba al encajar en la primera parte, pero llegó la reacción a través del juego y la propia madurez y confianza que ha ido adquiriendo el equipo en los últimos meses. “El equipo se supo rehacer a su gol, estuvimos bien con balón y generamos ocasiones”, explicó al final el lateral Juan Barbeito, que reaparecía tras un mes apartado de los terrenos de juego debido a una lesión muscular. “En la segunda parte estuvimos mucho mejor en campo contrario y tuvimos el premio de marcar el empate”.

El Portonovo supo manejar bien los momentos críticos de esta primera eliminatoria, tras verse por debajo en el marcador tanto en Vista Alegre como en Baltar. “Un play-off no es fácil. Siempre hay momentos que el rival aprieta, pero supimos aceptar nuestros errores y manejar bastante bien los tiempos, incluso cuando nos pusimos 1-1 no nos echamos atrás”, destaca Barbeito, que fue uno de los jugadores que salieron desde el banquillo en la segunda parte, demostrando el buen fondo de armario que maneja Minso. “Eso es algo muy importante, el nivel del equipo no baja con los cambios y eso a estas alturas de temporada y en un play-off de nota”.

El Portonovo ha recuperado a Juan Barbeito, pieza clave en su sistema, para los partidos que deciden el ascenso a Tercera RFEF Mónica Ferreirós

El pueblo de Portonovo está volcado con el equipo. Más de 1.400 personas se dieron cita el domingo en Baltar, entre ellas Fran Rico, segundo entrenador del Olympiacos de la Superliga de Grecia, y Lauti de Léon, jugador del Andorra. “Ya en el partido en Ordes había casi más afición visitante que local”, comenta Juan Barbeito. “El pueblo está bastante enchufado y eso ayuda en el campo, nos hace dar un extra porque la gente nos está apoyando”.

El Portonovo ya piensa en la última eliminatoria ante el Lemos, que fue cuarto en la liga regular con cuatro puntos menos que los arlequinados. Sobre el papel se presume máxima igualdad, como ya ocurrió en los precedentes ligueros. En noviembre empataron sin goles en Monforte (0-0) y en marzo en Baltar el partido también acabó en tablas (1-1), curiosamente con gol de Juan Barbeito para los locales. “Ahora mismo estamos en un nivel muy bueno, y creo que este equipo aún tiene mucho que dar y vamos a competir bien”, asegura el lateral antes de esta última eliminatoria.

En el Lemos destaca el delantero Rodolfo Periale “Fito”, que la pasada temporada jugó en Tercera RFEF en las filas del Vilalbés y en la actual lleva 23 goles con el equipo que entrena el ourensano Marcos Vázquez Fortes, Marquitos, que se hizo cargo de la dirección de la entidad de A Pinguela el pasado mes de marzo tras la destitución de Edu Rodríguez