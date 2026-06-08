Erik Martín aumenta en Maia su increíble palmarés

Erik Martín regresó del IX Campeonato Internacional de Maia con 3 medallas de oro cedida

Erik Martin aumenta su increíble palmarés en IX Campeonato internacional de Kungfu en Portugal. El joven rianxeiro del Wushu y miembro de la selección español compitió en el IX Campeonato internacional de Maia, donde logró tres oros, por lo que suma su cuarta victoria en un evento internacional en los dos últimos años, además de proclamarse tres veces campeón de España, por lo que acumula ya 25 oros, 4 platas y 1 bronce desde el año 2022.

Erik saltó a la fama como concursante de Got Talent España en 2023, cuando acababa de cumplir 10 años y demostró el manejo de un amplio repertorio de armas de Kungfu. Posteriormente, tras ganar otros muchos campeonatos a nivel nacional, diferentes cadenas nacionales de televisión lo invitaron a realizar demostraciones y entrevistas en sus platós.

Fue en 2025 cuando debutó en Grecia en el Campeonato Europeo oficial quedando subcampeón tras una serie de desafortunados incidentes acaecidos en el viaje por el apagón ocurrido en España en aquellas fechas. A estos éxitos, le siguieron dos medallas de oro en el Internacional de Flandes (Bélgica), dos oros en el Europeo oficial 2026 de Lyon (Francia) y ahora regresa con 3 oros del Campeonato Internacional de Maia (Portugal), consagrándose como el Deportista de Alto Nivel por el CSD con tan sólo 13 años.

Erik también es Deportista Gallego de Alto Nivel (DGAN), una vez que la comisión de la Xunta de Galicia valoró como excepcionalidad el hecho de ser una joven promesa del deporte y materializó el nombramiento.

Este sábado será premiado en la Gala de la Federación Galega de Judo e D.A. que se celebra en Sanxenxo. Recibirá el galardón de “mejor deportista 2025 de Galicia” con el premio “cinta de ouro”. Además, este jueves será recibido en la Xunta por en el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y por el nuevo Secretario Xeral para o Deporte, Roberto García Fernández.