Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Villalonga ficha al centrocampista goleador Jorge Millán, procedente del Beluso

Formado en la cantera del Alondras, marcó 13 goles esta temporada. El club celeste anuncia también la continuidad de Iván Capelo

Gonzalo Sánchez
08/06/2026 17:36
Jorge Millán se convierte en nuevo jugador del Villalonga
Jorge Millán se convierte en nuevo jugador del Villalonga
cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Villalonga anuncia el fichaje del centrocampista Jorge Millán, procedente del Beluso. El jugador de 23 años se formó en las categorías base del Alondras y pasó por el Bueu en su primer año sénior, antes de recalar en el Beluso, con el que ascendió a Preferente, categoría en la que ha jugado las dos últimas temporadas. 

En la que acaba de finalizar anotó un total de 13 goles, que permitieron a su equipo finalizar en mitad de la tabla y lograr la permanencia.

Además, el club celeste también hizo pública en las últimas horas la continuidad del delantero Iván Capelo, que se suma al portero Rodri Iglesias, a Wachi y al capitán Héctor en la lista de renovaciones. Todos ellos jugarán de nuevo a las órdenes del técnico Roberto Lázaro, en el que ha depositado su confianza la directiva que preside Pablo Estévez. El proyecto celeste 26-27 sigue tomando forma.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620