El Villalonga ficha al centrocampista goleador Jorge Millán, procedente del Beluso

Jorge Millán se convierte en nuevo jugador del Villalonga cedida

El Villalonga anuncia el fichaje del centrocampista Jorge Millán, procedente del Beluso. El jugador de 23 años se formó en las categorías base del Alondras y pasó por el Bueu en su primer año sénior, antes de recalar en el Beluso, con el que ascendió a Preferente, categoría en la que ha jugado las dos últimas temporadas.

En la que acaba de finalizar anotó un total de 13 goles, que permitieron a su equipo finalizar en mitad de la tabla y lograr la permanencia.

Además, el club celeste también hizo pública en las últimas horas la continuidad del delantero Iván Capelo, que se suma al portero Rodri Iglesias, a Wachi y al capitán Héctor en la lista de renovaciones. Todos ellos jugarán de nuevo a las órdenes del técnico Roberto Lázaro, en el que ha depositado su confianza la directiva que preside Pablo Estévez. El proyecto celeste 26-27 sigue tomando forma.