El proyecto común de cantera del CLB llega a su fin: Cortegada y BBC separan sus caminos

Presentación equipos CLB, Basketapea Gonzalo Salgado

AD Cortegada y BBC se separan más de una década después de la unión que supuso la creación del CLB, el megaclub de cantera en Vilagarcía que también aglutinó a la base y a los entrenadores del Liceo. Así lo anuncia la directiva del propio AD Cortegada, que ha convocado a las familias de todas las jugadoras que actualmente forman parte de la estructura del club a una asamblea informativa que tendrá lugar el próximo miércoles 17 de junio en Fexdega. En la misma explicarán los motivos de la ruptura, tras varias semanas de negociaciones que no han llegado a buen puerto, y su nuevo proyecto de cantera.

"Desde el primer momento, la prioridad de Cortegada ha sido intentar preservar un proyecto que ha permitido crecer conjuntamente a cientos de niños y niñas de Vilagarcía, generando no solo una estructura deportiva sólida, sino también una importante comunidad humana y social", explican desde la directiva del Cortegada. "Con ese objetivo se desarrolló un proceso de negociación en el que participaron representantes de ambas entidades, acompañado por el asesoramiento de Yago Casal, abogado especializado en derecho deportivo y baloncesto".

Pero no se ha llegado a un acuerdo que contentase a ambas partes. Desde el Cortegada aseguran que presentaron "diferentes propuestas encaminadas a garantizar la continuidad del proyecto en común, apostando por una representación equilibrada entre ambas entidades, el mantenimiento de todos los puestos de trabajo existentes y el refuerzo de la estructura deportiva mediante figuras específicas de coordinación para las áreas femenina y masculina". Sin embargo no hubo entendimiento. "No fue posible alcanzar un acuerdo que permitiera dar continuidad al modelo conjunto en las condiciones que el Cortegada considera necesarias para desarrollar su proyecto deportivo".

Ante esta situación, y una vez concluido el proceso de negociación, el Cortegada ha decidido comenzar a trabajar en la construcción de un nuevo proyecto de futuro "que permita seguir ofreciendo a las jugadoras y sus familias una estructura sólida, estable e ilusionante", pero al margen del BBC. "Tenemos la intención de mantener conversaciones con todos los entrenadores que actualmente forman parte de la estructura para que puedan decidir libremente su futuro deportivo. También se presentará la nueva estructura técnica prevista, que incluirá una coordinación específica para el área femenina, la participación activa del futuro cuerpo técnico del equipo sénior en el desarrollo de la cantera y una mayor conexión entre la formación y el alto rendimiento"

En una primera fase, el proyecto estará abierto a todas las jugadoras que actualmente forman parte de las categorías vinculadas a Cortegada. Del mismo modo, la entidad mantendrá sus puertas abiertas a cualquier niño o niña que desee incorporarse en el futuro, con la posibilidad de desarrollar también una estructura masculina si existe demanda suficiente.

La voluntad de Cortegada es afrontar esta nueva etapa desde el respeto institucional y personal hacia todas las personas que han formado parte del proyecto común durante estos años, manteniendo las mejores relaciones posibles entre entidades y priorizando siempre el bienestar de los deportistas y sus familias. "Insistimos en la tristeza con la que tenemos que tomar esta decisión. Porque sabemos que es una situación complicada para los cientos de niños y niñas". Ahora los deportistas en formación y sus familias deberán elegir entre ambos clubes, con todo lo que eso conlleva.