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Deportes

El Cidade de Ribeira conquista la Copa Sálvora Infantil

Superó en la final al Victoria mientras que el equipo B ribeirense venció en la fase plata. Participaron 16 equipos y Javier Sampredo fue elegido mejor jugador

Gonzalo Sánchez
08/06/2026 17:20
El Cidade de Ribeira A se proclamó campeon de la Copa Sálvora infantil
El Cidade de Ribeira A se proclamó campeon de la Copa Sálvora infantil
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El Cidade de Ribeira A se proclamó campeón de la Copa Sálvora en categoría infantil celebrada en A Fieiteira. El Victoria FC fue segundo, el Val Miñor tercero y el Porriño, cuarto. Javier Sampedro (Cidade de Ribeira) se llevó el trofeo a mejor jugador del torneo y el equipo B ganó la fase plata al superar en la final al Bertamiráns C.

En la competición participaron un total de 16 equipos y el "Trofeo Alberto Villaverde" para reconocer al mejor portero del campeonato recayó en Lucas Dubra, del Bertamiráns.

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