El Cidade de Ribeira conquista la Copa Sálvora Infantil

El Cidade de Ribeira A se proclamó campeon de la Copa Sálvora infantil da

El Cidade de Ribeira A se proclamó campeón de la Copa Sálvora en categoría infantil celebrada en A Fieiteira. El Victoria FC fue segundo, el Val Miñor tercero y el Porriño, cuarto. Javier Sampedro (Cidade de Ribeira) se llevó el trofeo a mejor jugador del torneo y el equipo B ganó la fase plata al superar en la final al Bertamiráns C.

En la competición participaron un total de 16 equipos y el "Trofeo Alberto Villaverde" para reconocer al mejor portero del campeonato recayó en Lucas Dubra, del Bertamiráns.