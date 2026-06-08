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Deportes

Cabo, Amegrove y Puebla se subieron al podio en el Campeonato Gallego de Traineras de Moaña

La tripulación sénior boirense se proclamó subcampeona, por detrás de Chapela, y remará en el Campeonato de España en Meira el fin de semana

Gonzalo Sánchez
08/06/2026 16:04
Las veteranas de Puebla se hicieron con la tercera plaza
Las veteranas de Puebla se hicieron con la tercera plaza
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Moaña acogió este fin de semana el Campeonato de Galicia de traineras, en la que se dieron cita 18 embarcaciones para pelear por 5 banderas en juego. Chapela se impuso en la categoría sénior masculina, por delante de Cabo da Cruz y Ares, por lo que los boirenses se clasifican para el Campeonato de España que se disputa este fin de semana en Meira como subcampeones gallegos. 

En la categoría absoluta femenina se impuso Perillo por delante de Chapela, mientras que Amegrove se subió al podio al acabar en la tercera posición. En veteranos masculino ganó Meira y Cabo se hizo con la tercera plaza, mientras que en femenino se impuso Vila de Cangas, con Puebla tercero. Por último, en veteranos mixto la victoria fue para Esteirana. En la categorías de veteranos no se pusieron en juego billetes al Nacional, ya que se pueden apuntar libremente. 

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