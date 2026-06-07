El Ural y la pedagogía deportiva triunfan en Corón

La SD Chispa y la Goalkeeper Brain Academy organizaron con éxito la segunda edición del Torneo Internacional Infantil en Corón Gonzalo Salgado

El campo de Monte Redondo acogió el sábado la segunda edición del Torneo Internacional Infantil organizado por el Chispa, que reunió a grandes canteras del fútbol gallego y portugués. Participaron un total de diez equipos, los lusos Famalicão y Vitória de Guimarães, además de Lugo, Pontevedra, Ural, Ourense CF, Val Miñor, San Tirso, EFM Concello de Boiro y por supuesto los anfitriones del Chispa, que tuvieron el aliciente de poder competir contra grandes equipos de su categoría de edad.

El equipo portugués del Vitoria de Guimaraes fue subcampeón del torneo EC

Se estructuraron en una primera fase de dos grupos de cinco, para jugar por liguilla y los dos primeros pasaron a las semifinales. Fueron partidos muy diputados desde el primero al último, y una jornada de convivencia entre aficiones. El Ural se proclamó campeón tras vencer en la final al Vitória de Guimarães, mientras que el Val Miñor acabó tercero y el Famalicão cuarto. El quinto puesto fue para el Pontevedra y la igualdad presidió el campeonato, ya que ningún equipo encajó más de tres goles en un partido.

Muy buen ambiente durante toda la jornada del sábado en Monte Redondo Gonzalo Salgado

El evento organizado por el club que preside Xosé Conde, contó con la colaboración de la Goalkeeper Brain Academy, la academia de tecnificación para porteros que puso en marcha el pasado año Juan Abalo. Y al margen de la competición contó con una mesa redonda de debate bajo el título “¿Vale todo por ganar en el fútbol formativo?”, en la que participaron varios entrenadores como Yago Iglesias (ex del CD Lugo y Pontevedra, entre otros) o Lalo Suárez (seleccionador gallego), además del piscólogo Jacobo Ceide (ex del Deportivo), preparadores físicos y representantes de clubes como Yoyo (San Tirso) o Hugo Vázquez (Lugo).

Hubo un homenaje al fútbol genuine y diferentes premios, entre ellos para la mejor afición en la que destacó la del Val Miñor. Miembros del Concello y de la Diputación respaldaron el evento y el jugador del Arosa Carlos Torrado hizo el saque de honor, en reconocimiento a su reciente ascenso a Segunda RFEF con su club.