El Portonovo, a dos pasos de volver a Tercera quince años después

Carlos Martíinez entró en la segunda parte y elevó el nivel del equipo Gonzalo Salgado

Objetivo cumplido. El Portonovo sigue en la carrera por el ascenso a Tercera RFEF al eliminar al Órdenes merced a su empate 1-1 en Baltar, haciendo valer su victoria por 1-2 en el partido de ida en Vista Alegre. No fue fácil, ya que los coruñeses se adelantaron en el marcador muy pronto y estrellaron tres balones en los postes en el tramo inicial de cada parte. Pero el Portonovo fue en ambas de menos a más y consiguió el gol que le sitúa a dos partidos de cambiar de categoría. Fue Tymo el que marcó a jugada de Lezcano, cuya salida al campo fue decisiva en la segunda parte.

El equipo de Minso Vidal sigue de dulce, alargando una temporada inolvidable para la historia del club. Su rival en la segunda y definitiva eliminatoria será el Lemos, que apeó al Negreira al empatar ayer 0-0 y hacer valer su victoria por 1-0 de la semana pasada. Los arlequinados viajarán a Monforte la próxima semana y jugarán la vuelta en casa, un privilegio que tienen por haber sido subcampeones de liga.

La afición local acudió en masa a Baltar Gonzalo Salgado

Con un ambientazo en el campo de Baltar, con casi 1.500 personas en las gradas y presencia de aficionados visitantes, el partido empezó de la peor forma posible para los locales. A los cinco minutos el central Roi quiso hacer un pase a su portero Diego Dadín que interceptó Ivi Calvo, regateando al portero arlequinado y marcando el 0-1 a puerta vacía. El gol atenazó al Portonovo, no por tener la eliminatoria igualada, sino porque su rival se creció con el estímulo del tanto. El equipo de Pery empujó, generando situaciones cerca del área a través del balón parado, y no se vio sometido. Incluso el Órdenes gozó de una doble ocasión muy clara para hacer el 0-2 antes del minuto veinte. Y es que el balón se estrelló en dos ocasiones en el larguero. Primero en el centro chut de Cristian Sixto, y a continuación en el rechace rematado por Corbelle. Un tobogán de emociones para los aficionados visitantes, que se las prometían felices por como estaba discurriendo el partido de vuelta.

Diegui estuvo muy activo tanto en la primera como en la segunda parte Gonzalo Salgado

Con el paso de los minutos el equipo de Minso Vidal se fue asentando en el campo, empezó a manejar el balón, ajustó distancias entre futbolistas y pasó a controlar el juego. El Portonovo empezó a carburar en el último cuarto de hora del primer tiempo y tuvo llegadas lo suficientemente claras para empatar, pero le faltó presencia en área para finalizar. La movilidad de Diegui, que dejó la banda derecha, permitió a su equipo encontrar la profundidad por la izquierda, desde donde salieron dos centros rasos que no encontraron rematador en área pequeña, al segundo no llegó por poco el lateral Marcos en boca de gol. Si bien la ocasión más clara la tuvo Brais Bernárdez, en un balón suelto en área en pleno acoso local, pero su disparo abajo lo atrapó Manu Vázquez.

La segunda parte ya comenzó con otro guión, sin dominar claro. El Portonovo dio el primer aviso a los cinco minutos, en un robo entre Tymo y Diegui que le permitió gozar de varias opciones de disparo, todos ellos taponados por la zaga coruñesa. Pero sin duda fue el Órdenes el que gozó de la gran ocasión para el 0-2. En otro regalo del rival. El portero Dadín pifió su pase y le dio el balón en la frontal a Enjamio, cuyo disparo tocó el propio meta local, enmendando su error, y el balón se estrelló en el poste. El tercero del Órdenes en el partido.

Ambientazo en Baltar con casi mil quinientas personas en las gradas Gonzalo Salgado

Cuando el Portonovo consiguió ordenarse a través del balón y hacer ataques largos en campo contrario, se sintió más cómodo. Empezó a hacerlo a la hora de juego y Minso no esperó más para mover el banquillo, dando entrada a Juan Barbeito y Carlos Martínez, que no jugaron en Vista Alegre en la ida por lesión. En los visitantes, Pery también refrescó el centro del campo al dar entrada al experimentado a Álex Sánchez.

La afición del Portonovo confió en el equipo y este logró un empate con sabor a victoria Gonzalo Salgado

El partido no acababa de coger ritmo en la segunda parte, por lo que Minso trató de agitarlo con la entrada de Lezcano. Y lo consiguió. El vilagarciano tuvo una ocasión clarísima en el minuto 74, tras driblar en la frontal y quedarse en el mano a mano ante el meta Manu, que salvó su remate con una gran parada. Dos minutos después, Lezcano penetró por banda izquierda hasta línea de fondo y puso el balón al área pequeña, donde el ucraniano Tymo atacó el primer palo y marcó el empate, que devolvía la ventaja en la eliminatoria a los locales.

Pery reaccionó de inmediato dando entrada al delantero Suso por el lateral Sixto, en una clara declaración de intenciones de dar un paso adelante. Pero fue Lezcano, enchufadísimo al partido, el que generó peligro para los locales en otra jugada por línea de fondo que solventó el meta Manu. El Portonovo tenía más espacios para buscar el gol, pero también su rival estaba volcado en su ofensiva. El disparo abajo de Mouriño desde el vértice del área grande lo atrapó en dos tiempos Dadín. El Portonovo no sufrió en los últimos minutos, ya que con la entrada de Keko se activó en ataque y el partido y la eliminatoria se consumieron en campo del Órdenes.

Marcos trata de cortar el avance de un jugador del Órdenes Gonzalo Salgado

Al final, alegría contenida en jugadores y aficionados. La temporada continúa. Le quedarán dos semanas. Las más importantes porque en juego está volver a Tercera quince años después y conseguir un quinto ascenso a esa categoría en la historia del club. El Portonovo no se ve favorito, pese a su gran momento de forma y resultado y a jugar la vuelta en casa. Y es que el Lemos ya demostró esta temporada que es un buen equipo y tiene grandes individualidades. La afición arlequinada sigue soñando y movilizándose para arropar al equipo en estas dos últimas semanas.

Portonovo 1-1 Órdenes Portonovo: Diego Dadín, Marcos Prado (Juan Barbeito, min. 61), Roi, Diego Abal, Eloy; Jesús Barbeito, Pablo Lede; Diegui (Mateo Presas, min. 88), Brais Bernárdez (Carlos Martínez, min. 61), Moncho (Lezcano, min. 69); Tymo (Keko, min. 88).

Órdenes: Manu Vázquez, Corbelle, Diego Martínez, Dopico, Cristian Sixto (Suso, min. 77); Ivi, Jony López; Enjamio82) (Martiño, min , Pablo Pastur (Álex Sánchez, min. 64), Pichu; Mouriño.

Goles: Ivi (min. 5); 1-1 Tymo (min. 76).

Árbitro: Méndez Moreda. Amarilla a Marcos, Pablo Lede, Eloy, Jesús Barbeito, Carlos Martínez, Brais y Mateo Presas por los locales, y Sixto por los visitantes.

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