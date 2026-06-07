Baltar dicta sentencia hoy

El Portonovo se mide al Órdenes en Baltar con el pase a la segunda ronda del play-off en juego Gonzalo Salgado

El Portonovo recibe a las 18 horas esta tarde en Baltar al Órdenes en el partido de vuelta de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Tercera RFEF. El equipo de Minso Vidal quiere hacer buena ante su público la renta lograda la semana pasada en Vista Alegre, donde se impuso 1-2 con goles de Jesús Barbeito y Moncho. Y acceder de esta forma a la segunda y definitiva eliminatoria, en la que se mediría al ganador entre Lemos y Negreira (1-0 en la ida).

Para ello, los arlequinados esperan un importante apoyo de su afición, que ya se moviliza para que el factor campo sea clave. Para genera r el mejor ambiente, el DJ Aitor Alfonsín amenizará la espera desde una hora antes del comienzo. Además, los socios dispusieron durante la semana de la posibilidad de solicitar una entrada gratis para un acompañante, por lo que se espera la mejor afluencia de público de la temporada.

El Portonovo sigue cargado de confianza, disfrutando de unos meses idílicos en los que su racha parece no tener fin. “El equipo está muy bien, en buena dinámica y muy ilusionado”, explica un Minso Vidal que recupera a Juan Barbeito y Carlos Martínez, por lo que Adrián, Mateo García y el portero Joel son las únicas bajas por lesión.

Por su parte, en los visitantes no estarán Raúl y Brais, que ya no jugaron en la ida también por lesión. Su técnico, Pedro López “Pery”, cree que las opciones de su equipo se basan en hacer un partido largo. “La clave pasa por estar ahí. Si llegamos vivos a la última media hora, podremos hacerles daño, pero hay que llegar dentro de la eliminatoria al minuto sesenta”.

El Portonovo no saldrá a especular pese a su mínima ventaja previa. “El resultado de la ida es bueno, pero lo más significativo es que tenemos una referencia del partido en su casa, que nos vale para ajustar nuestro plan ante un rival que tiene una idea clara de juego. Nosotros no vamos a especular con los tiempos de partido, pero hay que saber gestionarlos”, explica Minso. “Lo afrontamos con la máxima confianza y exigencia”. Y es que el Portonovo saldrá a ganar porque la naturaleza de su juego le impulsa a atacar y buscar la portería contraria.

El Órdenes es un equipo combativo, que hace daño en transiciones rápidas sobre sus atacantes, entre los que destaca el capitán Mouriño. Además también fue capaz de atacar a arreones y meter al Portonovo en su campo en varias fases del partido de ida, por lo que será un partido de momentos. Los locales tratarán de aprovechar los suyos.

El campo de Baltar está en buen estado, lo que no condicionará las propuestas. Y en la grada también se jugará la eliminatoria. “Esperamos el mejor ambiente de la temporada”, comenta Minso. “La gente va a dar este plus de energía al equipo en los momentos que lo necesite”, confía el técnico del Portonovo, que agradece el apoyo de una afición que está disfrutando mucho esta temporada.