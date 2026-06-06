El Villalonga encaja el puzzle para la temporada 2026/2027

Los jugadores del Villalonga FC durante un partido Gonzalo Salgado

El Villalonga FC se pone manos a la obra para confeccionar la mejor plantilla posible de cara a la temporada 2026/2027. Tras anunciar la renovación del cuerpo técnico, encabezado por Roberto Lázaro como entrenador, el Villalonga comienza a anunciar las primeras renovaciones en San Pedro.

Por un lado, los palos seguirán protegidos por séptimo año consecutivo por Rodri Iglesias. A sus 32 años, el portero y capitán de Villalonga FC renueva por una temporada más luego de disputar más de 2.000 minutos en la ya pasada campaña y tras encajar 32 goles.

Pero Iglesias no será el único que cumpla su séptima temporada en San Pedro. Y es que el cuadro celeste anunció también la continuidad de Wachi a las ordenes de Roberto Lázaro, siendo también uno de los capitanes del equipo.

El Villalonga FC apuesta por la renovación de Roberto Lázaro Más información

A sus 28 años, el lateral se ganó el cariño de San Pedro durante las seis temporadas seguidas vistiendo la celeste, y en esta pasada campaña disputó más de 1.800 minutos, convirtiéndose en un lateral de garantías para el entrenador del Villalonga FC.

Las emociones no cesan en San Pedro. El cuadro celeste se encargó de renovar a los capitanes, y es que a pesar de que todavía se encuentra recuperándose de su lesión, Héctor Araúxo, primer capitán del equipo, cumplirá su octava temporada vistiendo la celeste.

“O capitán continúa recuperándose da lesión de xeonllo e unirase ao grupo durante o transcurso da tempada 26/27”, dicen desde la entidad presidida por Pablo Estévez.

Asimismo, los celestes completan renovaciones en defensa con la continuidad de Manu Bugallo, que cumplirá su segunda temporada en San Pedro. El central vilagarciano llegó al Villalonga la pasada campaña procedente del Céltiga FC, y desde entonces se convirtió en una pieza clave en la zaga, siendo titular en 29 de los 33 partidos convocado. En total, Bugallo disputó 2.600 minutos con la celeste en la campaña 2025/2026.

La última renovación en la defensa pasa también por el centro de la zaga. El Villalonga FC anuncia la continuidad de Borja Sáez, que llegó la pasada temporada a San Pedro procedente del Vilaboa.