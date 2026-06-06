El sueño del ascenso del Unión Asados llega a su fin al perder con claridad en Valdeorras

El Córgomo fue superior en su campo y ni siquiera le afectó jugar con diez durante más de una hora Mónica Ferreirós

El Unión Asados quedó apeado en el play-off de ascenso a Preferente al perder 5-2 ante el Córgomo en el pequeño campo de O Bañadoiro, en Valdeorras. El equipo de Luisito González, que había ganado 1-0 en Vilas el pasado domingo, se vio superado por un rival muy adaptado a las pequeñas dimensiones de su campo.

Ni siquiera la expulsión del local Derrick mediada la primera parte condicionó el partido. Los locales empezaron mejor, buscando balones al área en todo tipo de situaciones y siendo más intensos. A los veinticinco minutos ya le habían dado vuelta a la eliminatoria (2-0), pero el Unión consiguió igualarla con el tanto e Borxa. Sin embargo, un polémico penalti justo antes del descanso permitió a los ourensanos ponerse 3-1 en el marcador.

En la segunda parte el Córgomo fue superior, ganando duelos y dominando el partido. Además anotó dos goles más que sentenciaron la eliminatoria. El tanto de Chicho a menos de diez minutos el final maquilló el resultado. Luisito reconoce la superioridad del rival, que se jugará el ascenso con el ganador del duelo entre Marín y Sporting Carballiño.