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Deportes

El Salvador Otero levanta el telón de la XV Illa Cup con la categoría biberón

Participarán 16 equipos y mañana será el turno de los benjamines

María Caldas
06/06/2026 06:00
illa cup
Imagen de la pasada edición de la Illa Cup en el Salvador Otero
Cedida
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El Salvador Otero levanta el telón para acoger la XV edición del Torneo Illa Cup, que arranca hoy con la categoría biberón, en la que participarán un total de 16 equipos. 

Un torneo reconocido por su "rigurosa organización, con un campo de juego de césped natural cuidadosamente preparado para el disfrute de los niños, su exquisita carpa de comida con un extenso menú preparado en el lugar para todos los paladares a precios populares", así como las actividades alternativas que ofrece la zona con sus playas de bandera azul, o incluso rutas de senderismo para el disfrute de todos los acompañantes y todos los demás miembros de la familia.

En cuanto al desarrollo del torneo, este se disputará en una sola jornada por categoría. En el caso de biberón, que es la primera, todos los participantes recibirán una medalla y no habrá trofeo, a diferencia de las categorías benjamín, que saltarán al Salvador Otero mañana, siete de junio, prebenjamín y alevín. Estas dos últimas se disputarán el próximo fin de semana del 13 y 14 de junio. Asimismo, la entrada al Salvador Otero será gratuita.

El torneo cuenta con la colaboración de la Deputación de Pontevedra, así como del Concello da Illa de Arousa.

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