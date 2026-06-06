Deportivo, Sporting de Lisboa, Antiguoko, Sporting de Gijón y Valladolid, entre los favoritos a levantar la Celeste Cup

La Celeste Cup llega este domingo a su última y decisiva jornada en Vilalonga Gonzalo Salgado

La III edición de la Celeste Cup, el torneo de fútbol 11 alevín que organiza el Villalonga en San Pedro y O Revel, disputó hoy su segunda jornada ante la atenta mirada en las gradas del jugador internacional del RC Celta Javi Rodríguez y del exfutbolista del Deportivo Hugo Rama. Los 36 clubes participantes de diferentes puntos de la Península Ibérica, acompañados por mas de un millar de aficionados, están ofreciendo un gran espectáculo en Vilalonga, donde se completó la fasse de grupos.

Javi Rodríguez, que el jueves se estrenó como internacional con España, junto a Celestina, mascota del Villalonga, en San Pedro ayer cedida

Equipos como RC Deportivo, Real Valladolid, el debutante Sporting de Lisboa, Sporting de Gijón o Antioguoko se postulan entre los favoritos a pelear por el título en la jornada de este domingo.

A partir de las 11 horas comienzan los partidos de la Fase Oro, con doce equipos divididos en cuatro grupos de tres. En el A se verán las caras Deportivo y Valladolid, junto al Val Miñor, por lo que solo uno de ellos pasará a las semifinales que se jugarán a partir de las 16 horas (partidos de 30 minutos).

En el B se medirán Antiguoko, Fútbol de Origen Andaluz y Serranillos. En el C, Sporting de Gijón, Rayo Majadahonda y Colegio Miramadrid. Mientras que en el D estarán Sporting de Lisboa, Getafe y Xuventude Oroso. La final, programada para las 17.35 horas. De forma paralela se jugará la fase de consolación (Copa Clae Viajes) con eliminatorias desde octavos de final que comenzarán a las 9 horas.

En esta edición la Celeste Cup reúne a 600 jugadores de equipos que han viajado desde diferentes puntos de fuera de España y Portugal, por lo que el evento tienen un importante importante en el sector turístico y hostelero, todavía en temporada baja a principios de junio.