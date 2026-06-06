Berdomás y Mirón ganan en Sanxenxo y mantienen el liderato en el Campeonato Gallego

Berdomás y Mirón lograron su tercera victoria de la temporada en Sanxenxo FGA

Los coruñeses Dani Berdomás y Brais Mirón se impusieron en el VIII Rallye de Pontevedra, cuarta prueba puntuable del Campionato Xunta de Galicia de rallyes – Recalvi, que organizó este fin de semana la Escudería Congostra Team Sanxenxo. Al volante de su Citroën C3 Rally2, Berdomás mantiene su liderato en la clasificación general del Autonómico tras firmar otra sólida y consistente actuación en los diferentes tramos de O Salnés.

Berdomás fue el más rápido en las primeras pasadas de los tramos de Moraña-Barro y Sanxenxo-Meaño, manteniendo una regularidad y mostrando un gran ritmo a lo largo de todo el rally, por lo que fue consiguiendo diferencias para superar a Jorge Cagiao, que acabó segundo a una distancia de once segundos, y a Alberto Meira, que fue tercero a más de un minuto de los vencedores.

Para Berdomás es la tercera victoria de la temporada, ya que en lo que va de año ganó el “30º Rali do Cocido” y venía de coronarse en abril en la cuadragésima edición del Rali de Noia. La segunda posición en Sanxenxo fue para Jorge Cagiao y Javi Martínez, en su estreno con el Toyota GR Yaris Rally2, demostrando que se adaptaron bien al nuevo vehículo de cara ya a su nuevo desafío en el Rallye de Ourense.

Alberto Meira y Avelino Martínez, aunque todavía no están a su mejor nivel tras lo ocurrido en Noia, acabaron terceros y demostraron que van a luchar por el título. El cuarto puesto fue José Lamela y Unai Conde, mientras que Alberto Otero y Jordan Vázquez se hicieron con la quinta posición.

A nivel organizativo el rally fue un éxito y contó con un recorrido de 6 tramos cronometrados en Poio, Cerdedo y Cotobade, Moraña y Barro, y Sanxenxo y Meaño, a lo largo de más de cien kilómetros, combinando técnica, habilidad, velocidad y paisajes espectaculares. Bastante público siguió el Rally durante la jornada del sábado, demostrando la enorme afición que existe en la zona por este deporte. El público quedó encantado con las novedades de esta edición,