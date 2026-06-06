A Ponte conquista la Master Sénior League en Vilagarcía

A Ponte se proclamó campeón de esta edición de la liga de veteranos de basket 3x3 que se disputa en Vilagarcía desde hace más de una década

El equipo de A Ponte - Estrella Floja se coronó campeón de la MSL, la liga de veteranos de baloncesto 3x3 que se disputa en Vilagarcía desde el año 2013. En las finales disputadas en O Cavadelo, A Ponte superó al Cocinas Santos- Estela do Mar, que había sido el mejor equipo de la fase regular, tras un enfrentamiento que se resolvió en el tercer partido de desempate.

La MSL disputó sus finales en O Cavadelo cedida

Fueron un total de once los equipos que participaron este año en la Master Sénior League, disputando las jornadas todos los jueves por la noche en el pabellón del IES O Carril.

Will Serantes recoge el trofeo de subcampeón de manos de Ana Granja cedida

En la entrega de premios se dieron cita Álvaro Carou y Ana Granja y hubo diferentes reconocimientos a nivel colectivo e individial. Alexis Carril (A Ponte) ganó el concurso de triples, mientras que la organización entregó dos trofeos a la deportividad a Teloreservo y al Fuera de forma.

El concejal Álvaro Carou entrega el trofeo de campeón al capitán de A Ponte

Mientras que el "MVP", con el que la Asociación EncestaRías que organiza esta MSL distingue "mejor valores como persona" recayó en Agustín Miguéns, del Angry Cats.