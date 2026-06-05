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Deportes

Fexdega acoge la final de la Liga Gallega de Veteranas

El Kemegal Cortegada se mide a las 16:00 horas al Almacén Gamallo AB Xinzo

María Caldas
05/06/2026 18:00
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Imagen de archivo del Kemegal Cortegada
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Vilagarcía de Arousa acoge mañana la fase final de la Liga Gallega de Veteranas, que se celebrará en las instalaciones de Fexdega. Entre los combinados participantes se encuentra el equipo de la AD Cortegada, el Kemegal, que en la última jornada que disputaron de la liga regular vencieron por 37-63 al ADC Dos más uno en Montouto. 

Ahora, las vilagarcianas ejercerán de anfitrionas en la fase final de la liga. Desde las 16:00 horas, Fexdega acogerá el mejor baloncesto veterano. El Kemegal Cortegada se medirá a las 16:00 horas al Almacén Gamallo AB Xinzo. 

A la misma hora se medirán ADC Dos más uno y Optinova CB Val de Lemos y Maristas Coruña contra el Club de Baloncesto Arxil. Los últimos tres enfrentamientos serán a las 18:00 horas con Fundación Breogán ante CB San Cibrao, O Dezaseis contra Demamas y, por último, Golfiños Sada ante Estudiantes.

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