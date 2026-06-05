El Céltiga FC organiza el festival por sus 100 años el próximo 27 de junio

A la izquierda, el presidente del Céltiga, Harry Dios MONICA VILA

El próximo 27 de junio, el Céltiga FC organizará el festival para celebrar sus 100 años de historia. Bajo el lema “100 años de orgullo, historia y pasión”, el festival pondrá el broche de oro a una jornada intensa que estará precedida por la gala institucional y la comida conmemorativa organizadas por el propio club, que reunirá a jugadores, entrenadores, aficionados y personas que han formado parte de la historia del club.

El festival contará con una programación musical de gran calidad, compuesta por artistas y grupos destacados de la escena gallega actual, garantizando un programa diverso y atractivo para todos los públicos.

"O centenario do Céltiga FC é moito máis que unha celebración deportiva. Falamos de cen anos de historia compartida coa nosa xente, de valores, de esforzo colectivo e de identidade. O Céltiga forma parte da historia da Illa de Arousa e merece unha celebración á altura da súa traxectoria. Estamos convencidos de que este festival será un día inesquecible para toda a veciñanza e para todas as persoas que levan o Céltiga no corazón", destaca Manuel Suárez, teniente de alcalde.

"Eventos como este contribúen a proxectar a imaxe da Illa de Arousa, atraen visitantes, dinamizan a actividade económica local e reforzan o noso compromiso co deporte e coa cultura. O centenario do Céltiga é unha oportunidade para mostrar ao exterior todo o que somos como pobo", dice Suárez.

Entre los participantes, destacan Xabier Díaz y las Adufeiras de Salitre, una de las propuestas más reconocidas de la música tradicional gallega contemporánea. Con una labor ejemplar de recuperación y difusión del patrimonio oral y musical de Galicia, Xabier Díaz se ha convertido en uno de los grandes embajadores de nuestra cultura, combinando tradición y modernidad en un espectáculo de enorme fuerza y autenticidad.

También formará parte del cartel 9Louro, una de las bandas emergentes más exitosas de la música gallega actual. Su propuesta fresca e innovadora fusiona sonidos contemporáneos con diversas influencias, conectando especialmente con el público joven y consolidándose como una de las bandas a seguir en los próximos años.

La velada continuará con la actuación de AMovida, un grupo que destaca por su energía en el escenario y su capacidad para conectar con el público a través de un repertorio vibrante y festivo. La banda está ganando popularidad gracias a su personalidad única y a su potente y dinámico espectáculo en directo.

Entre las actuaciones, el ambiente estará garantizado por DJ MB, un profesional con amplia experiencia en eventos y festivales, encargado de mantener la fiesta animada durante toda la noche con una variada selección musical pensada para todos los públicos.