El Céltiga FC organiza el festival por sus 100 años el próximo 27 de junio
El cartel musical estará formado por artistas como 9Louro, Xabier Díaz o las Adufeiras de Salitre
El próximo 27 de junio, el Céltiga FC organizará el festival para celebrar sus 100 años de historia. Bajo el lema “100 años de orgullo, historia y pasión”, el festival pondrá el broche de oro a una jornada intensa que estará precedida por la gala institucional y la comida conmemorativa organizadas por el propio club, que reunirá a jugadores, entrenadores, aficionados y personas que han formado parte de la historia del club.
El festival contará con una programación musical de gran calidad, compuesta por artistas y grupos destacados de la escena gallega actual, garantizando un programa diverso y atractivo para todos los públicos.
"O centenario do Céltiga FC é moito máis que unha celebración deportiva. Falamos de cen anos de historia compartida coa nosa xente, de valores, de esforzo colectivo e de identidade. O Céltiga forma parte da historia da Illa de Arousa e merece unha celebración á altura da súa traxectoria. Estamos convencidos de que este festival será un día inesquecible para toda a veciñanza e para todas as persoas que levan o Céltiga no corazón", destaca Manuel Suárez, teniente de alcalde.
"Eventos como este contribúen a proxectar a imaxe da Illa de Arousa, atraen visitantes, dinamizan a actividade económica local e reforzan o noso compromiso co deporte e coa cultura. O centenario do Céltiga é unha oportunidade para mostrar ao exterior todo o que somos como pobo", dice Suárez.
Entre los participantes, destacan Xabier Díaz y las Adufeiras de Salitre, una de las propuestas más reconocidas de la música tradicional gallega contemporánea. Con una labor ejemplar de recuperación y difusión del patrimonio oral y musical de Galicia, Xabier Díaz se ha convertido en uno de los grandes embajadores de nuestra cultura, combinando tradición y modernidad en un espectáculo de enorme fuerza y autenticidad.
También formará parte del cartel 9Louro, una de las bandas emergentes más exitosas de la música gallega actual. Su propuesta fresca e innovadora fusiona sonidos contemporáneos con diversas influencias, conectando especialmente con el público joven y consolidándose como una de las bandas a seguir en los próximos años.
La velada continuará con la actuación de AMovida, un grupo que destaca por su energía en el escenario y su capacidad para conectar con el público a través de un repertorio vibrante y festivo. La banda está ganando popularidad gracias a su personalidad única y a su potente y dinámico espectáculo en directo.
Entre las actuaciones, el ambiente estará garantizado por DJ MB, un profesional con amplia experiencia en eventos y festivales, encargado de mantener la fiesta animada durante toda la noche con una variada selección musical pensada para todos los públicos.