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Diario de Arousa

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Deportes

O Concello de Sanxenxo acolle este verán a primeira edición do Dépor Campus

Celebrarase do 22 ao 26 de xuño, en horario de 10:00 a 14:00 horas

María Caldas
04/06/2026 17:30
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As autoridades durante a presentación da proba no Concello de Sanxenxo
Cedida
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Sanxenxo acolle este verán a primeira edición do DéporCampus, unha iniciativa da Fundación RC Deportivo en colaboración co Club Xuventude Sanxenxo e a Asociación Xuvenil Saraiba do Mar. 

A presentación contou coa participación do concelleiro de Deportes, Marcos Guisasola, e do presidente do Club Xuventude Sanxenxo, Diego Blanco. Pola Fundación RC Deportivo asistiron Óscar Maceiras, coordinador de campo da actividade, e Sergio Maurente, coordinador dos DéporCampus.

O campus celebrarase do 22 ao 26 de xuño, en horario de 10:00 a 14:00 horas, e está dirixido a nenos e nenas de entre 6 e 14 anos, independentemente do seu nivel de práctica ou experiencia. Durante cinco días, os participantes poderán coñecer de primeira man a metodoloxía de adestramento da canteira do RC Deportivo, empregada habitualmente na Cidade Deportiva de Abegondo, da man dos seus adestradores e adestradoras.

As inscrición e información pódese atopar no enlace que proporciona o Concello de Sanxenxo nas súas redes sociais. Do mesmo modo, as autoridades convidaron aos pequenos a participar nesta experiencia que chega por primeira vez a Sanxenxo.

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