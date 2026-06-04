Los socios del Portonovo podrán acudir con un acompañante gratis a Baltar

Once inicial que presentó el Portonovo esta mañana en Vista Alegre Freiría

El Portonovo SD se pone a punto para el gran día. Este domingo a las 18:00 horas, los arlequinados enfrentan el partido de vuelta de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Tercera RFEF ante la SDC Órdenes.

"Tras el gran resultado conseguido en la ida (1-2), afrontamos el partido con la máxima ilusión, pero siendo conscientes de que todavía no hay nada decidido. Nos esperan 90 minutos en los que necesitaremos el apoyo de toda nuestra gente", dicen desde la entidad.

El Portonovo sigue de dulce y encarrila la eliminatoria al remontar en Vista Alegre, 1-2 Más información

Con el objetivo de llenar el Municipal de Baltar, el club pone a disposición de los socios, que entrarán gratis, una entrada a mayores sin ningún coste para que puedan acudir con un acompañante a animar al equipo. Los socios podrán solicitar una invitación para acompañante por WhatsApp al 623 302 360 hasta mañana sábado.

"Cada aplauso, cada cántico y cada muestra de apoyo cuentan. Este equipo se ha ganado el derecho a soñar y queremos hacerlo junto a vosotros", dicen desde el Portonovo SD. Lo cierto, es que los números dan motivos para soñar, ya que durante la liga regular, el Portonovo solo perdió dos partidos de los 17 disputados, además de anotar 28 goles y solo encajar 10.

Todo por decidir

Lo cierto, es que aunque la eliminatoria esté encarrilada hacia los de Minso gracias a los goles de Jesús Barbeito y Moncho Fontán, el Órdenes no va a especular con el resultado. Los de Pery mostraron un gran y combativo nivel en el partido de ida, en el que pusieron en serios apuros al Portonovo SD.

Por su parte, el Órdenes pondrá también a disposición de sus aficionados un autobús para que se desplacen hasta el Municipal de Baltar con el objetivo de remontar la eliminatoria.