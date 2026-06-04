La VI Copa Ribadumia muestra su carácter más internacional

Presentación de la VI edición de la Copa Ribadumia-Clae Viajes Gonzalo Salgado

Ribadumia se pone a punto para acoger la VI edición de la Copa Ribadumia-Clae Viajes. Así, el Auditorio de Ribadumia acogió la presentación de la prueba, en la que se dieron a conocer todos los detalles de los torneos Sub 14 y Sub 10. En esta edición, Miguel Vázquez y David Gómez, ‘Cheri’, históricos capitanes de CD Ribadumia, serán los padrinos de la competición.

En total, serán 36 los equipos participantes en la edición Sub 14 y 54 en la categoría Sub 10, por lo que se estima que cerca de 5.000 personas visiten el Concello de Ribadumia los próximos días 12, 13 y 14 de junio, y el fin de semana del 19, 20 y 21 del mismo mes.

En total, 90 equipos de diez comunidades autónomas como son Andalucía, Castilla y León, Castilla- La Mancha, Asturias, Cantabria, Madrid, Euskadi, Canarias, Navarra y Galicia. Asimismo, también habrá equipos de Portugal, Dubai y de México, dando así un carácter internacional a la prueba.

En esta edición, los clubes de Portugal tendrán un especial protagonismo, ya que vendrán a Ribadumia las cinco entidades más importantes del país vecino, como son SL Benfica, Porto, Sporting de Portugal, Sporting de Braga y Vitoria de Guimaraes.

En la edición Sub 14, la novedad más importante es la llegada de la selección de la Copa Aguascalientes. Se trata de una selección de jugadores procedentes del Estado de Aguascalientes, en México, equipo que se acaba de proclamar campeón de la Copa Konade Nacional en el estado de Puebla.

Una participación que es posible gracias al convenio firmado por la Mancomunidade do Salnés con Aguascalientes, y mediante el que se espera que dicha selección pueda participar en más torneos de toda la comarca.

Aguascalientes sella una nueva alianza deportiva con O Salnés Más información

El apartado internacional Sub 14 lo completa el Shelbourne FC irlandés, que se enmarca en el grupo C con equipos como Real Oviedo, Rácing de Ferrol, EDC Xinxo y CD Mensajero. El grupo A estará formado por el FC Porto, CD Calasanz, Atlético Barranco Hondo, Rayo 21 CF y Fursan Hispania CF, equipo que llega procedente de Dubai.

En el grupo B se encontrarán equipos como RC Celta, Selección Aguascalientes, Martutene KE, Ayron Club, CD Raíces y CD Ribadumia. El D, por su parte, estará formado por el Cádiz CF, CD Monte, Ural CF, UD Comseña y CD Velle. En el E se encuentran Deportivo Alavés, ED Val Miñor, Montañeros, O Freixo y Unión Zona Norte.

El F estará formado por el Deportivo de A Coruña, TSK Roces, CD Areosa, CD Cuatrovientos y SD Moraza. Por último, en el grupo G se encuentran Atlético Osasuna, Xuventude Oroso, Fútbol Origen Andaluz, Victoria CF, y EFM Concello de Boiro.

Por otra parte, en la edición Sub 10 completará el cartel de cabezas de serie el Sevilla FC y el Athletic Club con la Eskola de Guipuzkoa, y es que la mejor cantera de Guipuzkoa llegó a un acuerdo de filiaridad con el Athletic de Bilbao que causó sensación en todo Euskadi, y de la que han salido grandes jugadores a nivel nacional e internacional como son Xabi Alonso, Aritz Aduriz, Unai López, Kodro o Yuri Guruceta, entre otros.

En el caso de la competición Sub 10, al tratarse de la más numerosa, el cuadro competitivo se divide en nueve grupos, entre los que se encuentran equipos que también acudirán con su grupo Sub 14 y otros que no. Es el caso del Athletic Club Skola, enmarcado en el grupo A, con equipos como Ourense CF, SD Ribadeo, UD San Lorenzo, AD Vila do Corpues, o el Fursan Hispania FC, que también acudirá en la categoría Sub 14.

Por la parte de las mejores canteras gallegas disputarán la competición Sub 10 equipos como el Pontevedra CF, que se encuadra en el grupo B con Vitoria Guimaraes, CD Calasanz, Atlético Barranco Hondo, Caudal Deportivo y CD Bierzo, o el Deportivo, que estará en el grupo G con Colegio Miramadrid, TSK Roces, Rápido de Bouzas, CD La Morenica y SDC Barbadás.

El Celta de Vigo, por su parte, se encuentra en el grupo H con el EF Inter Talavera, Asunción CF, SD Textil Escudo, Atlético Navalcarnero y UD Paiosaco H. Añón.

El Sevilla FC, por su parte, se enmarcará en el grupo E, por lo que se verá las caras con la SD Compostela, Ayron Club, SD Atlético Camocha, SDC Y Narón O Freixo y CD Velle. El grupo C estará formado por Sporting de Lisboa, UD Santa Mariña, Bertamiráns FC, Fútbol Origen Andaluz, Oza Juvenil SD y CD Ribadumia.

En el caso del F se verán las caras FC Porto, CD Amistad, Atlético Montañeros, AD Alhóndiga, AD Río Ouro y CD Grujoan. El I estará compuesto por SC Braga, Pabellón Ourense CF, Zamora CF, Victoria CF, CD La Purísima y el Soneira SD para completar el último cuadro.