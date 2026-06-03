Sanxenxo calienta motores

Berdomás y Mirón, a los mandos del Citroën C3 Rally2, ganaron en abril el 40º Rali de Noia FGA

Sanxenxo se prepara para convertirse en el epicentro del automovilismo gallego este fin de semana con la octava edición del Rally Pontevedra, que organiza la Escudería Congostra Team Sanxenxo. Se trata de la cuarta prueba puntuable del Campionato Xunta de Galicia de rallyes – Recalvi, que lideran Daniel Berdomás y Brais Mirón después de las tres primeras pruebas disputadas, puesto que en marzo se impusieron en el “30º Rali do Cocido” y vienen de ganar en abril la cuadragésima edición del Rali de Noia.

Sanxenxo será la base de operaciones de la prueba desde el jueves, ya que el parque volverá a estar ubicado en Portonovo, en las las inmediaciones del campo de fútbol de Baltar, y las verificaciones técnicas serán en la Adina. Además, la ceremonia de salida y el parque cerrado se realizará desde la Plaza do Mar de Sanxenxo.

El recorrido, con 6 tramos cronometrados en Poio, Cerdedo y Cotobade, Moraña y Barro, y Sanxenxo y Meaño, a lo largo de más de cien kilómetros, combina técnica, habilidad, velocidad y paisajes espectaculares. Bajo la dirección de Diana Rivas, esta edición busca “darlle unha volta co cambio de formato, pasando a máis tramos, o que permite un aumento ata os 105 quilómetros cronometrados”.

En tan sólo un día se completó el cupo de 140 participantes y se abrió la lista de reserva. La novedad en esta edición llegará ya el viernes, con el estreno de un “tramo espectáculo”, denominado ‘shakedown’ en el entorno del Monte de A Escusa, sólo para un máximo de 60 vehículos. También el viernes a las 19.45 horas se llevará a cabo la ceremonia de salida en la Praza do Mar.

Será el sábado el día más intenso del rally, con hasta cuatro tramos cronometrados desde las 8 horas. Desde la organización piden prudencia al público a la hora de seguir la prueba, ya que se espera bastante presencia de aficionados.

En la web oficial del evento, www.rallyedepontevedra.com, se facilitan los códigos QR a los accesos recomendados para llegar a los distintos puntos del shakedown y de los tramos cronometrados. Se recomienda llegar con antelación para evitar embotellamientos, aparcar lejos de la pista para no obstaculizar salidas de emergencia y situarse en las zonas seguras detrás de las vallas de plástico que colocará la organización, y en ningún caso a la altura de la carretera ni detrás de los quitamiedos.