Luis Gabín dirigirá al Sigaltec CLB por octavo año consecutivo

Sigaltec vs Navia Mónica Ferreirós

Luis Gabín continuará por octavo año consecutivo al frente del Sigaltec CLB, que repetirá en Tercera FEB el próximo curso tras firman una extraordinaria temporada en la que acabó octavo con un total de 11 victorias. El entrenador vilagarciano ya planea el proyecto continuista tras unas semanas de descanso en mayo. “Poco a poco volveremos a la pista a hacer trabajo individual con los que quieran y puedan”. A la vez que sigue hablando con los jugadores “para saber lo que van a hacer el año que viene”, ya que su prioridad es que “el bloque se mantenga”, algo que sabe que “no será fácil” porque “suponemos que a algunos de ellos les llegarán ofertas”.

La base seguirá siendo la piedra angular del proyecto Sigaltec. En este sentido, el ascenso conseguido por el filial a Primera Autonómica es una magnífica noticia para seguir generando estructura de club. “A nivel deportivo es la confirmación de que el proyecto de cantera saca jugadores de ese nivel”, explica Gabín, que celebra la decisión que tomó la entidad hace un par de años, cuando “sólo teníamos un equipo donde no cabían más licencias, por lo que había un tapón para los chicos que salían del júnior”.

El Sigaltec optó por poner en liza un filial, dándole “un espacio en zonal”, y en sólo dos años se han plantado en la categoría en la que estaba el primer equipo hasta que dio el salto a la antigua EBA. “Eso demuestra que estaban preparados para dar ese relevo. Ahora tendrán que pagar el peaje de adaptarse a una categoría mucho más exigente a nivel físico, sobre todo en el juego interior, que es donde nos cuesta sacar jugadores porque la altura no se entrena”, sostiene Luis.

Los jugadores del filial lograron el ascenso al vencer en la fase final en Santiago al Reilo Regalos Liceo La Paz FGB

Así las cosas, el Sigaltec, que sólo tenía un equipo en Primera en la temporada 2023-2024, pasará a disfrutar de tres en la 2026-2027 competirán en Tercera FEB, Primera Autonómica y Zonal. “Todo ganado en la pista, sin saltarse pasos”, presume el vilagarciano.

La liga arrancará en octubre

Todavía queda un largo verano por delante antes de que arranque la próxima temporada. La Federación ha anunciado que la Tercera FEB comenzará el primer fin de semana del mes de octubre y estará compuesta por 140 equipos divididos en cinco conferencias y diez grupos. La liga regular finalizará el 17 de abril y las eliminatorias previas a la fase final serán a ida y vuelta, los días 2 y 8 de mayo, mientras que dicha fase se jugará del 27 al 30 de mayo.

El Sigaltec todavía deberá esperar para conocer la composición de su grupo. Desde Segunda FEB descendieron el Circulo Gijón Baloncesto y el Castillo de Gorraiz Valle Egüe de Navarra, mientras que llegan a la categoría vía ascenso: el Novobasket de Vigo, el Ensino Lugo, el Villa de Mieres (Asturias), el CBT Torrelavega (Cantabria), el CB Tabirako (Durango), el San Prudencio (Vitoria), el Universidad Valladolid y el CB La Flecha (Valladolid). Todos ellos se han ganado su derecho deportivo a participar en el grupo A de Tercera FEB, pero habrá que esperar todavía para saber cuántos de estos equipos se acaban inscribiendo y cómo es la distribución de los 28 clubes en los dos grupos. Si se anotan todos, esto provocaría dos arrastres y caerían los décimos clasificados del grupo A-B, Rosalía, y del A-A, el Ardoi.