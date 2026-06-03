Luis Carro sigue a los mandos del Céltiga FC

Luis Carro durante un partido en el Salvador Otero Gonzalo Salgado

Ya es oficial, Luis Carro seguirá entrenando al Céltiga FC una temporada más. El combinado isleño hizo oficial la renovación del entrenador, que guiará al equipo de nuevo en Tercera RFEF.

Desde la directiva manifestaron de inicio su deseo de que Luis Carro siguiese siendo el capitán del proyecto, luego de cumplir con creces los objetivos marcados al inicio de la temporada, como era mantener la categoría un año más, en la que será su quinta temporada consecutiva como entrenador del cuadro isleño.

A pesar de que los últimos meses de la competición no fueron especialmente buenos para el Céltiga FC, el objetivo principal llegó antes de tiempo, para terminar la temporada en la decimotercera posición con 40 puntos, con 14 de ventaja sobre los puestos marcados en rojo.

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“Es una decisión meditada. Había que sentarse a hablar. Evidentemente siempre te sientes valorado cuando quieren contar contigo, ellos lo tenían muy claro”, comenta Luis Carro.

“La valoración creo que no es solo de esta temporada. Llevamos cuatro años trabajando a buen nivel, mejorando el rendimiento deportivo del equipo todos los años y creo que es el aval de este proyecto, que las cosas siempre fueron hacia arriba y dotamos al equipo de identidad”, explica.

“Todo el mundo conoce a este Céltiga y lo que es capaz de hacer. El camino es intentar mejorar siempre en lo deportivo, tanto los jugadores como nosotros como cuerpo técnico”, remarca el entrenador.

En lo que se refiere a la plantilla, Edu Charlín, director deportivo de Céltiga FC, se encuentra ya hablando con los futbolistas para tratar su continuidad. “La voz cantante la lleva Edu. Obviamente vamos de la mano pero yo intento mantenerme un poco al margen y estar pendiente solo de las cuestiones deportivas cuando así lo requiere”, comenta Carro. Lo cierto, es que estos meses son clave para el futuro de la temporada.

“Mucho de lo que pase depende de lo que consigas hacer ahora en estos meses, en lo que consigas fichar, es así. Luego el trabajo es importante, pero una parte muy importante de poder hacer cosas bien pasa por firmar bien en estos dos meses”, remarca el entrenador del Céltiga.

La idea del equipo isleño pasa por seguir perfeccionando el modelo en el que llevan trabajando desde hace cuatro años. “Tenemos que ver qué podemos mejorar o cambiar, tanto en plantilla como en modelo de juego. La idea es tratar de hacer un pelín más larga la plantilla, pero a ver si da para todo, porque el presupuesto va a ser más o menos el mismo. Si podemos, pues mejor que sea un poquito más larga”, recalca Luis Carro.

Esta campaña, el Céltiga FC sufrió en el tramo final de la temporada por las numerosas bajas que enfrentó, llegando a tener que completar convocatorias con jugadores juveniles.

“Nunca sabes cómo te va a salir el año. Nosotros cuando empezamos el año pasado siendo 23, y acabamos siendo 21 pero nos costaba llenar convocatorias cuando nunca hacíamos de más de 18”, dice Luis Carro.

“Igual este año te vas a una plantilla más larga y no tienes tantos problemas, no lo sé, pero lo que nos demostró este año en la primera vuelta es que cuantos más efectivos tengas en el día a día más alto va a ser el nivel que des el domingo”, insiste Carro.

El Céltiga FC quiere de nuevo mostrar una plantilla competitiva, en la que incluso sea difícil seleccionar a los jugadores para las convocatorias. “De esa competencia interna y de que la exigencia sea alta, hace que los frutos luego sean mejores, y este año se demostró en la primera vuelta. El equipo comenzó a aflojar en cuanto a resultados cuando comenzamos a perder gente”, lamenta Luis Carro.

“Veremos cómo va este año, porque dicen que el segundo es incluso el más complicado que el primero. Es una categoría difícil y vamos a tener que estar a un muy buen nivel”, recalca.