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Deportes

El Villalonga FC apuesta por la renovación de Roberto Lázaro

El cuadro celeste también sigue confiando en su segundo, Jose Núñez

María Caldas
03/06/2026 16:00
Portonovo vs Villalonga
Roberto Lázaro durante un partido
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El Villalonga FC comienza a perfilar la temporada 2026/2027. Los celestes comunican la renovación del técnico, Roberto Lázaro, como primera pieza para la próxima campaña, en la que buscarán llegar a la zona noble de Preferente Sur. 

Junto a Lázaro también continuará en el banquillo Jose Núñez como segundo entrenador. El técnico llegó al banquillo celeste la pasada temporada después de la destitución de Sera, ganándose la confianza y el cariño de todos los aficionados.

En la ya pasada campaña, el Villalonga terminó en la novena posición con 53 puntos, llegando a las últimas jornadas sin nada en juego tras sellar la permanencia virtual. Ahora, el club espera que en los próximos días se puedan dar a conocer nuevas altas y bajas de cara a la siguiente temporada.

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