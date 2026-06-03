El Villalonga FC apuesta por la renovación de Roberto Lázaro

Roberto Lázaro durante un partido MONICA VILA

El Villalonga FC comienza a perfilar la temporada 2026/2027. Los celestes comunican la renovación del técnico, Roberto Lázaro, como primera pieza para la próxima campaña, en la que buscarán llegar a la zona noble de Preferente Sur.

Junto a Lázaro también continuará en el banquillo Jose Núñez como segundo entrenador. El técnico llegó al banquillo celeste la pasada temporada después de la destitución de Sera, ganándose la confianza y el cariño de todos los aficionados.

En la ya pasada campaña, el Villalonga terminó en la novena posición con 53 puntos, llegando a las últimas jornadas sin nada en juego tras sellar la permanencia virtual. Ahora, el club espera que en los próximos días se puedan dar a conocer nuevas altas y bajas de cara a la siguiente temporada.