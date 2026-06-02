Mateo Lago se une al proyecto de un CD Boiro en el que renueva Juampa Barros

Mateo Lago disputa con el Villalonga el derbi ante el Portonovo SD MONICA VILA

El CD Boiro de José Tizón sigue poniéndose a punto para la temporada 2026/2027. En Barraña no hay descanso, y es que directiva y cuerpo técnico trabajan en la confección de la mejor plantilla posible para poder volver a pelear por el play-off.

Así, la entidad boirense anunció el primer fichaje de temporada, Mateo Lago. El joven de 20 años llega a Barraña procedente del Villalonga FC, equipo en el que fue una pieza clave a las órdenes de Roberto Lázaro. Lago vivirá su primera experiencia en Tercera RFEF de la mano de José Tizón, luego de firmar una gran temporada en San Pedro.

De las 38 jornadas de Preferente, Mateo Lago fue titular en 37 ocasiones, sumando así más de 3.000 minutos a sus pies, y anotando un gol. El joven lateral se formó en la cantera del CD Choco, cuadro en el que militó hasta el 2024, año en el fichó por el Pontevedra B.

Con la incorporación de Mateo Lago, el Boiro refuerza una línea defensiva en la que, por el momento, no se anunciaron renovaciones y sí bajas, como la de Rodri Zambrana, que recibió una beca para estudiar en una universidad en Estados Unidos.

La renovación de Juampa

Por otro lado, el CD Boiro anunció la renovación de Juampa Barros para la temporada 2026/2027. El extremo izquierdo de 32 años será una de las piezas de ataque para José Tizón durante la próxima campaña, después de incorporarse al cuadro boirense el pasado mes de febrero.

Una lesión impidió que pudiese disfrutar del verde de Barraña, disputando siete partidos y siendo titular en dos ocasiones. Por el momento, el extremo es la primera pieza del último tercio del campo para la próxima temporada tras la salida de Victor Casais.