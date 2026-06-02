La cantera arousana del Judo Club Pontevedra brilla en el Trofeo Miguelito

La cantera del club arousano demostró su talento en A Coruña Ramón Hermida "Lavi"

La cantera arousana del Judo Club Pontevedra firmó una actuación excelente en el Trofeo Miguelito, evento deportivo de referencia del judo base en Galicia y que, en esta ocasión, ya va por su 38 edición.

Entre los más de 3.000 participantes que se dieron cita en el Coliseum de A Coruña, con sus gradas abarrotadas de familiares y amigos, una veintena de judokas con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años de la sede del club en el gimnasio Gym Urban de Vilagarcía, exhibieron con solvencia los ejercicios de judo y defensa personal propuestos en el programa didáctico de 4 niveles del evento, obteniendo unas calificaciones sobresalientes fruto del esfuerzo y la práctica óptima en esta disciplina deportiva.

La escuadra del Judo Club Pontevedra se completó con la participación de varios alumnos de la Escuela Deportiva de Promoción Municipal de Judo de Pontevedra y de la Escuela de Judo de la Diputación de Pontevedra en Ribadumia, junto con entrenadores y voluntarios del club. Este consolidado torneo es una cita capital dentro del calendario deportivo del club, en sus vertientes pontevedresa y arousana, tanto por la grata experiencia que siempre produce entre sus participantes como por sus valores y su carácter promocional, inclusivo y educativo.