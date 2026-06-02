El Puebla FC anuncia la renovación de Manu Sieira y de Óscar Fidalgo

El Puebla finalizó en la octava posición Cedida

El Puebla FC continúa confeccionando la plantilla de cara a la temporada 2026/2027. El combinado de Chofri trabaja primero en la continuidad de los futbolistas que mantuvieron al equipo en Preferente esta pasada campaña, y que permitieron soñar con el play-off hasta el final. Los últimos en sumarse a la lista de renovados son el defensa Manu Sieira y Óscar Fidalgo.

Por un lado, Chofri seguirá contando con el Sieira como pilar defensivo en el lateral derecho, y es que es uno de los defensas que más minutos acumuló en la pasada temporada. “Nos asegura contundencia, seguridad y un despliegue físico inigualable atrás”, dicen desde la entidad.

Por otra parte, Fidalgo seguirá dominando en la sala de máquinas. El mediocentro acumuló más de 2.000 minutos a sus pies en la pasada temporada. “Nos asegura equilibrio, trabajo incansable y una organización impecable en la medular para llevar el ritmo del partido”, destacan sobre Óscar Fidalgo tras su renovación en el Puebla.

“Encarnan los valores que definen a nuestra entidad: pasión, entrega y orgullo por el fútbol”, señalan desde la entidad pobrense, que sigue trabajando con la actual plantilla para adentrarse en el mercado.