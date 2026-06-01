El Concello de Vilagarcía recibe al Atlético Arousana tras su ascenso a Primera Galicia

La recepción en el Concello Gonzalo Salgado

El Atlético Arousana ya es equipo de Primera Autonómica. Tras una temporada en la que el objetivo era devolver el equipo a la máxima categoría de Galicia, las de Sara García ascendieron de manera directa tras quedar segundas en liga con 71 puntos, y es que en 28 jornadas, las vilagarcianas sumaron 23 victorias, tres empates y solo dos derrotas, además de 128 goles a favor y tan solo 27 en contra.

Así, las arousanas vuelven a militar en la Primera División de Galicia, en dónde se encontrarán con equipos como el Atlético Villalonga B, Orzán o el Arenteiro, entre otros. Con motivo del ansiado ascenso, el Concello de Vilagarcía recibió al equipo para felicitarlas.

Allí, el alcalde, Alberto Varela, y el edil de Deportes, Carlos Coira, se encargaron de otorgar un detalle de parte del Concello al Atlético Arousana.

El alcalde saluda a las jugadoras Gonzalo Salgado

“Queríamos recibiros en nombre de todos los vilagarcianos. Llevasteis de vuelta al equipo a la categoría que se perdió y ojalá este no sea el último ascenso que celebremos. Queremos trasladaros nuestra más sincera enhorabuena por la temporada que habéis hecho”, dice el edil de Deportes.

Alberto Varela, por su parte, destacó la juventud del equipo. “Tenéis todavía muchísimo recorrido por delante. Sois un ejemplo para muchas niñas que quieren jugar al fútbol”, comenta Varela.

“Espero que consigamos celebrar otro ascenso la próxima temporada y volver a recibiros aquí. Estamos muy orgullosos”, concluye el alcalde. Asimismo, las madres y padres presentes quisieron mostrar su agradecimiento a Sara García, entrenadora del equipo.

Alberto Varela entrega el regalo del Concello Gonzalo Salgado

“Sin ella no habría sido posible, y es la primera vez que tenemos a una mujer entrenando al equipo”, comenta una de las madres de una jugadora del Atlético Arousana, que piensa ya en Primera.