Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Pontearnelas y Romai se estrenan esta tarde en la fase de ascenso a Primera Futgal

Los de As Chans viajan a San Miguel de Oia y los de Portas reciben al Piñera Seca ourensano. Noalla y Vilanova FC disputan ante Villa de Marín y Cesantes la segunda ronda del play-off a Segunda

Gonzalo Sánchez
31/05/2026 06:32
El Pontearnelas inicia el play-off de ascenso en el campo del San Miguel de Oia
El Pontearnelas inicia el play-off de ascenso en el campo del San Miguel de Oia
cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Pontearnelas y Romai inician esta tarde el play-off de ascenso a Primera Futgal. En el Velódromo, el equipo de Portas recibe a las 17.30 horas al conjunto ourensano del Piñeira Seca, que fue tercero en su grupo de Segunda de Ourense. Esta primera eliminatoria de la fase de ascenso se resolverá la próxima semana en Xinzo de Limia. En caso de superarla, el Romay se mediría en la segunda y definitiva con el ganador del duelo entre Gondomar B y Soutomaior.

Por su parte, el Pontearnelas viaja a San Miguel de Oira para medirse esta tarde a las 18 horas con el equipo local en el campo de A Pirucha. Los vilanoveses, que estuvieron muy cerca de lograr el ascenso directo, tratarán de regresar con un buen resultado para resolver en As Chans y clasificar para la segunda ronda, donde se cruzarían con el vencedor de la eliminatoria entre Pabellón Ourense y Colegio Hogar.

Vilanova y Noalla

Esta tarde también se disputan los partidos de ida de las semifinales de la fase de ascenso a Segunda Futgal. El Vilanova FC, que apeó en cuartos de final al Cruceiro de Hío, recibe a las 19 horas en el Cesantes en el campo de O Terrón. El Noalla, que apeó con claridad en la anterior eliminatoria al Poio, juega también a las 19 horas en San Pedro ante el Villa de Marín.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620