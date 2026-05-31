Pontearnelas y Romai se estrenan esta tarde en la fase de ascenso a Primera Futgal

El Pontearnelas inicia el play-off de ascenso en el campo del San Miguel de Oia cedida

Pontearnelas y Romai inician esta tarde el play-off de ascenso a Primera Futgal. En el Velódromo, el equipo de Portas recibe a las 17.30 horas al conjunto ourensano del Piñeira Seca, que fue tercero en su grupo de Segunda de Ourense. Esta primera eliminatoria de la fase de ascenso se resolverá la próxima semana en Xinzo de Limia. En caso de superarla, el Romay se mediría en la segunda y definitiva con el ganador del duelo entre Gondomar B y Soutomaior.

Por su parte, el Pontearnelas viaja a San Miguel de Oira para medirse esta tarde a las 18 horas con el equipo local en el campo de A Pirucha. Los vilanoveses, que estuvieron muy cerca de lograr el ascenso directo, tratarán de regresar con un buen resultado para resolver en As Chans y clasificar para la segunda ronda, donde se cruzarían con el vencedor de la eliminatoria entre Pabellón Ourense y Colegio Hogar.

Vilanova y Noalla

Esta tarde también se disputan los partidos de ida de las semifinales de la fase de ascenso a Segunda Futgal. El Vilanova FC, que apeó en cuartos de final al Cruceiro de Hío, recibe a las 19 horas en el Cesantes en el campo de O Terrón. El Noalla, que apeó con claridad en la anterior eliminatoria al Poio, juega también a las 19 horas en San Pedro ante el Villa de Marín.