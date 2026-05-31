El Unión Asados toma ventaja ante un Córgomo ultradefensivo

Muy buen ambiente en el campo de Vilas para apoyar ayer al equipo rianxeiro en su nueva tentativa de ascenso Mónica Ferreirós

El Unión Asados viajará a Valdeorras con un gol de ventaja tras ganar por la mínima al Córgomo en la ida de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Preferente. Un resultado corto, quizá insuficiente al dominio y persistencia local ante un rival que sólo se dedicó a defender en bloque bajo todo el partido sin proponer nada más, fiando sus opciones a lo que ocurra en el partido de vuelta, ya que es fortísimo en su pequeño campo de O Bañadoiro.

Los visitantes jugaron al empate e incluso cuando encajaron, no tuvieron ninguna prisa Mónica Ferreirós

El equipo visitante que entrena Iván González se parapetó con un 5-4-1, con la defensa en el borde del área, y no quiso saber nada del balón. En la primera parte no remató a puerta y sólo se acercó en un córner. Para el equipo de Luisito González el partido se convirtió en un ejercicio de paciencia. El Unión movió el balón por fuera, sacando centros laterales como única arma ante el “catenaccio” de los de Valdeorras. Los locales tuvieron ocasiones en el primer tiempo, en el que lanzaron más de media docena de córners, pero no acierto.

Rebo intenta filtrar un pase interior entre una nube de jugadores del Córgomo, que plantearon un entramado defensivo muy difícil de penetrar ayer en Vilas MONICA VILA

La primera en una acción por la derecha de Cristian en la que no llegó por poco en área pequeña el pichichi Isma. La otra clara de los de Luisito González fue ya al filo del descanso, en una acción entre el propio Isma y Chicho en la que no finalizaron con éxito. El Córgomo se fue al descanso con el objetivo cumplido, el 0-0.

En la segunda parte nada cambió. Los ourensanos mantuvieron su plan ultradefensivo y el Unión Asados siguió percutiendo, sobre todo por las bandas con centros al área. A punto estuvo de hacer el 1-0 Anxo en un remate que se paseó por área pequeña en la primera ocasión clara de la reanudación. La segunda la tuvo Íker Martínez a centro al segundo palo de Borxa, pero el balón le botó demasiado y se perdió alto. La tercera la protagonizó Dieste, que probó suerte desde media distancia, pero el esférico no cogió puerta.

Borxa estuvo muy activo en los ataques constantes contra el muro ourensano Mónica Ferreirós

El partido siguió siendo un ataque contra defensa constante, mientras el tiempo empezó a jugar en contra de los intereses locales, que veían que su dominio permitido por su rival no se traducía en el marcador. La siguiente ocasión de los de Luisito la tuvo el Borxa tras dejada de Chicho en el minuto 76, pero el balón acabó en el enésimo córner.

La insistencia rianxeiro al fin tuvo premio cuando Iván conectó un remate que, tras dar en el poste, acabó en el fondo de la red en el minuto 80. Nada cambió tras el gol, el Córgomo siguió atrás, sin prisas, incluso recibió una tarjeta por perder tiempo, y el Unión estuvo cerca de hacer el segundo en un disparo de Mauro, que entró desde el banquillo, que se perdió rozando el palo. Fue la última del partido en el que los ourensanos vinieron a que no pasaran muchas cosas, confiados en resolver la eliminatoria en su pequeño campo de O Bañadoiro, donde en liga sumaron 14 victorias, 2 empates y sólo 1 derrota, marcando 51 goles y encajando sólo 16.

En la otra eliminatoria el Marín toma ventaja al imponerse 1-2 al Sporting Carballiño en un partido en el que se estrenaron sus últimos fichajes, Antón de Vicente y el central Aram, que marcó.