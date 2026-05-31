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Deportes

El Trofeo Concello de Boiro lo levantó el Abanqueiro

Vencieron en la final por 3-4 al Boiro

María Caldas
31/05/2026 20:33
BOIRO TROFEO
El Abanqueiro con el título en Barraña
Tania Martínez
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El Municipal de Barraña fue el escenario del Trofeo Concello de Boiro, que ya reposa en las vitrinas del Abanqueiro SD, equipo que se llevó la victoria en la gran final ante el Club Deportivo Boiro por un 3-4.

 Los campeones se coronaron después de vencer al Sporting Lampón en la eliminatoria previa, y al Galicia Bealo en la semifinal. Ya en la gran final, se midieron a un Boiro en el que solo estaban cuatro jugadores del primer equipo, siendo el último partido en el que Dani Nieto portara la boirense. En la cuarta posición se situó el Sporting Lampón.

BOIRO
Barraña acogió partidos desde por la mañana 
Tania Martínez
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