El Trofeo Concello de Boiro lo levantó el Abanqueiro

El Abanqueiro con el título en Barraña Tania Martínez

El Municipal de Barraña fue el escenario del Trofeo Concello de Boiro, que ya reposa en las vitrinas del Abanqueiro SD, equipo que se llevó la victoria en la gran final ante el Club Deportivo Boiro por un 3-4.

Los campeones se coronaron después de vencer al Sporting Lampón en la eliminatoria previa, y al Galicia Bealo en la semifinal. Ya en la gran final, se midieron a un Boiro en el que solo estaban cuatro jugadores del primer equipo, siendo el último partido en el que Dani Nieto portara la boirense. En la cuarta posición se situó el Sporting Lampón.