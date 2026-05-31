El Portonovo tuvo una gran reacción al primer gol de su rival. Freiría

El Portonovo alarga su estado de gracia. El equipo arlequinado empezó con buen pie su participación en el play-off de ascenso a Tercera RFEF al ganar esta mañana en Vista Alegre al Órdenes. Se impuso por 1-2 en la ida de esta primera eliminatoria, en la que tuvo que remontar el tanto inicial de los coruñeses, obra de Enjamio, y lo hizo demostrando una capacidad de reacción de equipo campeón. Primero Jesús Barbeito y después Moncho marcaron para voltear el marcador ya al descanso.

Los jugadores del Portonovo antes del saltar al campo de Vista Alegre.JPG Freiría

Todo se resolverá en Baltar. Sigue abierto pese al resultado porque el Órdenes demostró que es un rival combativo, vertical y peligroso en sus atacantes, entre los que destaca Mouriño. Aunque el Portonovo también dejó claro que es capaz de hacer más cosas con balón que su rival, por lo que tratará de aprovechar la amplitud de Baltar para sellar su pase a la segunda y decisiva ronda.

Once inicial que presentó el Portonovo esta mañana en Vista Alegre.JPG Freiría

Sobre un terreno de juego de hierba natural en perfecto estado, los dos equipos salieron con la intención de atacar sin desprotegerse. El Portonovo no tardó en tomar el mando del balón en campo contrario y avisó en dos ocasiones. En un disparo de Brais Bernárdez desde fuera del área que se fue alto y otro del lateral Eloy, penetrando por la izquierda, que lamió el larguero. Una puesta en escena esperanzadora.

Aunque hubo bastante gente, la asistencia estuvo lejos de lo esperado en un play-off Freiría

Pero el primero en golpear fue el equipo de Pery, que planeó una buena presión en campo contrario en el inicio de juego arlequinado, con varios jugadores flotando cerca del área a la espera de un error rival. Y llegó en el minuto doce. En un mal pase del portero Diego Dadín. El balón le llegó a Enjamio, tras un pase de Pichu, y el extremo derecho local marcó con un buen disparo cruzado el 1-0. Máxima efectividad de los coruñeses y mejor inicio posible de la eliminatoria para sus intereses.

Minso Vidal y su ayudante Marcos Bermúdez en el banquillo.JPG Freiría

Pero delante tenían un equipo con un nivel de confianza tan alto, que este mazazo, lejos de dejarlo noqueado, dio lugar a una espectacular reacción. El Portonovo no dudó, mantuvo la idea, con Tymo amenazando al espacio y batallando con los centrales, y los centrocampistas gobernando el partido. La tercera llegada visitante al área de Manu Vázquez fue el empate. En una acción de saque de banda, con peinada al punto de penalti, donde Moncho decidió no rematar de zurda e hizo un pase de fútbol sala a Jesús Barbeito, que sólo tuvo que empujar. El 1-1 fue muy celebrado en el campo y en la grada, donde se hicieron notar más de un centenar de seguidores portonovistas.

Aficionados del Portonovo en el campo de Vista Aklegre. Freiría

El equipo de Baltar no contemporizó tras empatar, siguió atacando y amenazando. con Diegui, Moncho y Tymo muy activos. Los visitantes, que perdieron por lesión a Mateo García, generaron otra buena ocasión tras profundizar por la derecha, pero no pudo culminarla Jesús Barbeito en el área. El que sí acertó fue Moncho en el 29, tras dejada de Tymo, al conectar un disparo de zurda abajo con el que batió Manu. El 1-2 llegó justo antes de la pausa de hidratación. Otro subidón para un equipo enrachado.

Los Cantina Hooligans celebran el tanto del empate 1-1 Freiría

Tras el parón y hasta el descanso, el Órdenes se juntó más atrás y optó por las contras. El Portonovo tuvo balón y la sensación de control, pero las mejores ocasiones fueron locales, en transiciones rápidas. Diego Dadín sacó dos manos salvadoras a disparos de Mouriño y de Pichu, enviando a córner y evitando el empate al descanso. Fueron dos "paradones".

Juan Barbeito y Carlos Martínez, lesionados, en la grada. Freiría

En la segunda parte hubo menos ocasiones de inicio, ya que el Portonovo consiguió enlazar fases de dominio de balón, sin cometer pérdidas que pudiesen alimentar las contras locales. El Órdenes atacó por impulsos, metiendo centros laterales y tratando de ser muy vertical en la búsqueda de su delantero Mouriño. El equipo de Minso defendió bien su área y se sintió cómodo con balón, jugando con criterio y muy cerca en las distancias para asociarse. Pero le faltó colmillo para acabar alguno de los largos ataques con disparos desde la frontal, pese a la desesperación de su técnico, que insistió en ello desde el banquillo.

Moncho asisitió en el 1-1 y marcó el 1-2. Freiría

Así avanzó el partido hasta mediada la segunda parte, cuando volvieron los arreones del Órdenes. De nuevo los locales buscaron a Mouriño, un delantero poderoso en lo físico y muy interesante en sus movimientos. El capitán local fue derribado en el borde del área por Roi, que se llevó la amarilla, aunque el público pedía incluso la expulsión o al menos la ley de la ventaja.

Vista Alegre se tiñó de arlequinado. Freiría

El equipo de Pery fue cogiendo velocidad, más si cabe tras oxigenar el ataque tras otro "cooling break" al dar entrada a Latas y Martiño. El Órdenes mejoró su energía, pasó a meter más gente por dentro y en el área y dominó, mientras el Portonovo se tuvo que echar un poco más atrás, sin renunciar a las contras, un contexto que también maneja bien. Pàra ello Minso dio entrada a Lezcano primero y a Keko después, dos balas.

Jesús se dispone a lanzar un córner. Freiría

El Órdenes tuvo su gran oportunidad en la segunda parte en el minuto 83. En un centro lateral desde la izquierda que no consiguió atrapar Diego Dadín. El rechace le cayó en el punto de penalti a Martiño, que la echó muy desviada. En la siguiente acción fue el Portonovo el que tuvo el 1-3. Una doble ocasión en una rápida transición. Los disparos de Lezcano y Keko no entraron de milagro y gracias también a la intervención acertada del meta local. No hubo más hasta el final. El Portonovo gana el primer asalto, mantiene su dinámica ganadora y se marcha de Ordes con la sensación de que hay camino andando, pero también mucho por andar en esta eliminatoria.

La afición el Portonovo está disfrutando de una temporada memorable. Freiría

Ficha técnica:

Órdenes: Manu Vázquez, Corbelle, Diego Martínez, Dopico, Cristian Sixto; Álex Sánchez, Jony López; Enjamio (Suso Lata, min. 75), Pablo Pastur, Pichu (Martiño, min. 75); Mouriño.

Portonovo: Diego Dadín, Mateo (Diego Abal, min. 20), Marcos Prado, Roi, Eloy; Jesús Barbeito, Pablo Lede (Pablo, min. 78); Diegui (Keko, min. 78), Brais Bernárdez (Mateo Presas, min. 78), Moncho (Lezcano, min. 61); Tymo.

Goles: 1-0 Enjamio (min. 12); 1-1 Jesús Barbeito (min. 18); 1-2 Monchito (min. 29).

Árbitro: Amado Alonso Alonso. Amarilla a Marcos Prado, Pablo Lede y Roi por los visitantes.

Minso: "Empatar ta rápido nos dio un plus de confianza"

Pery: "Hicimos méritos para llevarnos un mejor resultado"