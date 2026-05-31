El Getafe se corona en Vilaxoán

Las madrileñas levantan el trofeo en Vilaxoán Mónica Ferreirós

El Municipal de Vilaxoán baja el telón de la nueva edición de la Ramiro Carregal Soccer Cup Femenina con el triunfo del Getafe CF en la gran final del torneo alevín. Las madrileñas consiguieron llevarse el trofeo después de una disputada final ante el Bizkerre Gobela, en la que tuvieron que llegar a los penaltis, ya que en el tiempo reglamentario no pudieron pasar del empate a cero.

Así, el Getafe Femenino recibió el trofeo de campeonas de las manos de Carlos Coira, edil de Deportes del Concello de Vilagarcía, mientras que a las subcampeonas les entregó el trofeo y las pertinentes medallas el diputado provincial, Javier Tourís, que acudió a las instalaciones arousanas.

Las jugadoras celebran en Vilaxoán Mónica Ferreirós

Para conseguir el billete a la gran final, el Getafe Femenino venció en semifinales a las que eran vigentes campeonas del torneo, As Celtas, con un 0-1, mientras que el Bizkerre Gobela también fue a la tanda de penaltis en semifinales, en esta ocasión ante el Madrid Panthers, equipo al que vencieron tras empatar a uno durante el tiempo reglamentario.

Finalmente, en la fase mexilón, el Bizkerre quedó primero en el grupo A, el Madrid Panthers en el grupo B, As Celtas en el grupo C y el Getafe Femenino lideró en el grupo D.

La afición madrileña en Vilaxoán Mónica Ferreirós

Por otro lado, en la final de la fase ameixa, el triunfo fue para el Caldas CF, equipo que venció por 2-0 al Club Juventud Cambados, quedando así las caldenses como primeras de grupo en la fase de consolación, y las cambadesas encabezando también el Ameixa B, por delante de equipos como el EFF Sonnoia y el Atlético Arousana. En el Ameixa A, liderado por el Caldas CF, se encuadraron equipos como Bizkerre Bolue BT y el SDC Salcedo.

El galardón de máxima goleadora fue para Paula Sánchez MONICA VILA

Las caldenses recibieron el trofeo de campeonas de la fase consolación de las manos de Laura Navia, presidenta del San Martín CF, equipo que organiza el torneo, mientras que Miguel Abalo, director de la base del club, se encargó de entregar las medallas a las subcampeonas de dicha fase.

Pero los premios no se quedaron ahí, y es que también se entregaron galardones a la mejor jugadora o mejor afición, entre otros. Así, por un lado, Noa Abelleira, del Madrid Panthers, fue elegida como la mejor jugadora del torneo, recibiendo el trofeo de las manos de Victoria García, secretaria del San Martín CF.

Noa Abelleira, la mejor jugadora del torneo MONICA VILA

Por otro lado, el galardón a máxima goleadora del torneo alevín fue para Paula Sánchez, del Getafe Femenino. Así, Carlos Noya, gerente de viajes de Clae, organizador del campeonato, se encargó de entregar el trofeo de máxima anotadora a la joven madrileña.

El premio a mejor portera fue para Iria Mouro, de As Celtas, quién recibió su galardón de las manos de Triana Romero, jugadora de la base del San Martín Club de Fútbol. Asimismo, el combinado vigués también se llevó medalla por ocupar el tercer lugar como semifinalistas en la fase mexilón del torneo.

Iria Mouro recibió el galardón de mejor portera MONICA VILA

El premio a la mejor afición fue para el Bizkerre Gobela, subcampeón del torneo. La vicepresidenta del San Martín, Pilar Señoráns, fue la encargada de otorgar el trofeo a los vizcaínos, que animaron sin cesar durante todo el desarrollo de la competición en Vilaxoán.