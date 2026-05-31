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Deportes

El FC Barcelona levanta el Trofeo Panini ante un rocoso Athletic

Un solitario tanto de Mayssa en la prórroga dio la victoria a las culés en Baltar

María Caldas
31/05/2026 17:56
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El FC Barcelona consigue por primera vez en trofeo
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El FC Barcelona se proclamó campeón por primera vez del Torneo Panini Juvenil Femenino, disputado en Sanxenxo. Un solitario gol de Mayssa al final de la prórroga dio la victoria a las culés frente a un rocoso Athletic de Bilbao en el que la gran protagonista fue su portera, Nagore, que tomó los palos tras la lesión de Goiatz, quien se llevó el premio al FairPlay al finalizar el torneo.

Durante el encuentro, las catalanas se mostraron superiores con balón. Durante los primeros minutos buscaban cargar centros al área, con una destacada actuación de Georgina Márquez por las bandas. 

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En el segundo tiempo, las culés tuvieron numerosas llegadas al área
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El Athletic, por su parte, se mostró muy agresivo en defensa. Rosalía Domínguez tuvo una ocasión clara tras una situación de conducción en el área. La andaluza estuvo cerca de poner el 1-0, pero su disparo se fue desviado. Con el paso de los minutos, las culés iban dominando más.

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El Barcelona dominó con balón todo el partido
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El Barça hundía con balón a su rival, y es que encontraban muchas más situaciones de llegada al área pero sin éxito de cara al gol. La primera situación de peligro de las vascas la firmó Victoria, con una llegada en profundidad que finalmente terminó despejando Olhander.

En las vigilancias, Bruna daba mucho Bruna Quintana daba mucho equilibrio a las catalanas, intentando así un gran disparo en el que la colegiada señaló fuera de juego. El Athletic se mostraba muy ordenado y complicaba así las salidas de balones largos de Barça.

En la segunda mitad, las culés arrancaron con mucha velocidad y cambios en sus filas. Lidia y Mayssa se asociaban en el área provocando una gran parada de Nagore que mantenía con vida al Athletic. El Barça estaba siendo absoluto dominador del partido.

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El Athletic con el subcampeonato
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Lidia volvía a avisar en área con una recepción de Rosalía, e intentó el pase de la muerte pero el balón se fue desviado. Rosalía intentó una bicicleta para disparar con la derecha, pero de nuevo el balón se fue desviado. Naiara comenzó a mover el banquillo en busca de una reacción ofensiva, pero finalmente el encuentro se fue a la prórroga. 

En los primeros 10 minutos, por el Athletic, Madi llevó a cabo un gran contragolpe, pero en el mano a mano con la portera catalana raspó demasiado. Finalmente, Mayssa encontró la rendija por la que colar el esférico pateando con la derecha, y de nuevo, asistida por Rosalía para poner el 1-0 en el marcador.

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El Barcelona buscaba llegadas en profundidad
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Rosalía Domínguez fue la MVP Iberdrona y Adidas. A la entrega de premios acudieron Marcos Guisasola, Daniel Benavides, Telmo Martín, que hizo entrega del trofeo al FC Barcelona y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

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Rosalía Domínguez con el premio MVP Iberdrola
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