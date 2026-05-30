FC Barcelona y Athletic Club disputan la gran final en Baltar

El Barça resolvió en la segunda parte ante el equipo madrileño RFEF

FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao disputan este domingo a partir de las 12 horas en el campo de Baltar la gran final de la tercera edición del Torneo Juvenil Panini que durante toda la semana ha organizado la RFEF en Sanxenxo. Este sábado el equipo culé ganó con claridad en la primera semifinal al Madrid CFF por 3-0, mientras que las vascas vencieron por 3-1 al Benfica, por lo que habrá final española para tomar el relevo del bicampeón Real Madrid.

Las jugadoras del Athletic celebran su pase a la gran final RFEF

El FC Barcelona tuvo que esperar a la segunda parte para resolver la primera semifinal. Dominó claramente en el primer período y tuvo ocasiones, pero le faltó acierto. Ya en los segundos 35 minutos y tras el carrusel de cambios en las catalanas, llegó el primer tanto en una acción a balón parado. La central internacional española Charlotta Olander marcó con la derecha al aprovechar un balón suelto en área.

El Barça ha demostrado toda la semana que es el gran favorito al título RFEF

El segundo llegó en una gran acción de Rosalía Domínguez por el centro del ataque, que acabó resolviendo Ivet Franch. El tercero para el equipo de Óscar Belis llegó ya al final en otra gran acción de Rosalía, que filtró un pase interior sobre una Ivet cuyo centro acabó en autogol. El equipo de Valentina Martínez dio la cara pero poco pudo hacer ante un Barça que se ha presentado esta semana en Sanxenxo dispuesto a levantar el trofeo, con un equipo con jugadores del filial que ganaron la liga de Primera RFEF.

En la segunda semifinal el Athletic tuvo que remontar, ya que se adelantó el SL Benfica, pero las bilbaínas consiguieron darle la vuelta al marcador. Maddi Martín anotó por partida doble al principio y al final. Por medio se sumó Claudia cazando un balón al segundo palo que resultó vital en la eliminatoria. Hoy Baltar coronará a un nuevo campeón.