“El Portonovo nos parece un equipo súper completo y es el favorito en la eliminatoria”

Pery, entrenador del Órdenes, primer rival del Portonovo en el play-off de ascenso a Tercera Órdenes

El Portonovo inicia el domingo el play-off de ascenso a Tercera RFEF en el campo de Vista Alegre (12 horas), donde se mide al Órdenes en la ida de la primera de las dos eliminatorias que debe sortear para cambiar de categoría. Los coruñeses fueron quintos en el grupo norte, pese a que partieron con el objetivo de salvarse y mejorar el decimotercer puesto de la campaña pasada.

Poco tiene que ver el Órdenes actual con el que estuvo una década en Tercera, desde 2007 a 2017, siendo además uno de los clubes importantes de la categoría. Cambios de directiva y rebajas de presupuesto le han llevado los últimos años a ser un equipo ascensor entre Preferente y Primera Futgal, donde estaba hace dos temporadas. Eso sí, conserva su terreno de juego de hierba natural en muy buen estado, uno de los mejores de la categoría.

Al Órdenes llegó este verano el técnico Pedro López Díaz “Pery”, uno de los grandes artífices de esta clasificación para el play-off, avalado por su experiencia como ayudante de Javi Bardanca varios años en el Silva, en Tercera, y tras entrenar a Sporting Sada, Orillamar, Miño y Galicia de Murgardos, estos dos últimos ya en Preferente.

¿Cuál era el objetivo del Órdenes a principio de temporada?

Partimos con un presupuesto bajo y el objetivo era salvarse sin pasar apuros.

¿Qué pasó entonces para que acabasen quintos?

Pues creo que nos reforzamos bien, con jugadores de mi confianza que había tenido en el Orillamar, Mugardos y Miño. Además, al contrario que el Portonovo, empezamos muy bien. Ganamos siete de los primeros ocho partidos, por lo que nos vimos arriba. A partir de ahí ya empezamos a pensar que el equipo podía estar para algo más que la permanencia.

¿Qué tipo de equipo maneja? ¿Es joven?

Sí, la media de edad es de 23,1 años. Sólo hay tres veteranos, entre ellos Álex Sánchez y el portero Manu, que ya jugaron en Tercera, el resto lo hicieron en Preferente y ligas menores. También apostamos por chicos jóvenes salidos de juveniles de Nacional y División de Honor.

¿Fue muy difícil la categoría?

Sí, nosotros empezamos bien pero después ya se empezaron a desmarcar el Lalín y el Negreira, que estaban destinados a estar en los primeros puestos. Acabamos la primera vuelta terceros, pero intuíamos que tanto Betanzos como San Tirso nos iban a pasar. Sabíamos que nuestro rival para meternos en el play-off iba a ser el Sofán. El objetivo en la segunda vuelta fue mantener la distancia con ellos, aunque ya no hicimos tantos puntos como en la primera.

¿Qué estilo de juego caracteriza al Órdenes? ¿Cuáles son sus virtudes?

Este era un equipo que venía de jugar más directo el pasado año, nosotros trajimos otras ideas al incorporar también estos fichajes. Queríamos ser más combinativos y propositivos, tener más tiempo el balón que el rival y entrenamos mucho eso. Pero bueno, también nos amoldamos a los diferentes escenarios. Si vamos a un campo pequeño y hay que hacer fútbol directo, lo hacemos. Creo que somos un equipo bastante camaleónico. A nivel ofensivo transitamos bien y a nivel defensivo nos marcamos el objetivo de dejar la portería a cero más veces respecto al año pasado, que fueron cuatro. Nosotros lo conseguimos hacer en doce ocasiones. Esto pasa por ser solidarios sin balón y ser sólidos, por lo que también trabajamos mucho en ese sentido.

¿Qué referencias tiene del Portonovo?

Pues muy buenas. Los hemos visto estas dos semanas, también en la final de Copa Diputación. Es un equipo con jugadores veteranos, muy diferente al nuestro porque tiene futbolistas que jugaron en categoría superiores. Nos pareció un equipo súper completo. Domina en todas las fases, capaz de someterte con balón, también muy propositivo y atrevido, pero no tiene problema en jugar directo sobre Tymo y Keko. Es un equipo muy peligroso a nivel ofensivo. A la vista están sus números, con jugadores como Lezcano o Diegui que son capaces de definir un partido. A nivel defensivo son muy agresivos, capaces de robar alto y también de replegar. A nivel de transiciones es difícil correrles. No conozco a su entrenador, pero nos pareció un equipo súper trabajado y muy completo.

¿Qué cree que será clave en la eliminatoria?

Debemos ser conscientes de que es un partido de 180 minutos. El Portonovo parte como favorito. Sus números así lo indican y a nivel individual tiene mejores futbolistas. Nosotros debemos ir madurando el partido, hacerlo lo más largo que podamos y estar con opciones en la eliminatoria en todo momento. Aparte de disfrutar y competir, porque para nosotros jugar el play-off es un premio, nuestro objetivo es ir a Baltar vivos en la eliminatoria.

¿Qué tal está el campo de Vista Alegre?

Muy bien. Es uno de los mejores de la categoría. No es tan amplio como Baltar, pero está perfecto. Son dos campazos.

¿Cómo lo está viviendo la afición?

Pues está enganchada al equipo. Creo que el domingo va a haber gente en el campo. Supongo que el Portonovo también traerá gente. Nosotros hemos tirado de la afición, al empezar bien y estar ahí todo el año, por lo que cada vez han ido subiendo más aficionados del pueblo al campo. La gente está ilusionada, pero somos conscientes de que el objetivo no era ascender a Tercera, a diferencia del Portonovo.