El portero santiagués Borja Rey cumplirá su tercera temporada en el Boiro, donde no siguen Nieto ni Casais

El portero santiagués Borja Rey cumplirá su tercera temporada en el CD Boiro Gonzalo Salgado

El CD Boiro no desperdicia el tiempo y continúa trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada, a la vez que mantiene informados a sus socios y aficionados de sus movimientos. Tras anunciar la continuidad del técnico José Tizón y del capitán Juanma, el club que preside Marcos Martínez hizo público en las últimas horas que el guardameta Borja Rey seguirá también en Barraña en Tercera RFEF. A sus 27 años, el guardameta santiagués cumplirá su tercera temporada en el CD Boiro, donde es una pieza clave y viene de jugar todos los minutos y de ser el segundo portero menos goleado de la categoría con solo 29 goles encajados en 34 partidos.

En el capítulo de bajas, el club anunció la marcha del defensa canterano sub 23 Dani Nieto, que esta temporada disputó un total de 488 minutos a lo largo de 14 partidos (seis de ellos como titular). El defensa de 21 años ha decidido cambiar de aires en busca de un mayor protagonismo, según informa el propio club. Su baja se une a la del delantero Víctor Casais, ya confirmada. También apunta a dejar Barraña el joven defensa sub 23 Rodri Zambrana, en su caso por motivos de estudios.

El Puebla acelera

El Puebla anunció la continuidad del técnico Juan Alfonso Vidal Quintela, "Chofri", que cumplirá su cuarta temporada tras ascenderlo y consolidarlo en Preferente. El club pobrense también trabaja a destajo estos días en la confección del equipo y ha anunciado las renovaciones del portero Juan Pérez, del lateral Saro, del extremo Edu Abeijón y de los delanteros Juan García, Chiño y José Piñeiro, a los que suma otra pieza de ataque con el fichaje de Íker Carril, procedente del Noia.