El CD Unión Asados, a lidiar en Vilas con la madurez del Córgomo valdeorrés

El CD Unión Asados disputa su segundo play-off de ascenso a Preferente consecutivo CD Unión

El CD Unión Asados recibe este domingo a partir de las 18 horas en el campo de Vilas al CD Córgomo Vilamartín en la ida de la primera eliminatoria de ascenso a Preferente. Los rianxeiros, tras acabar terceros en el grupo V de Primera Futgal, repiten en el play-off con la ilusión de poder superar a los de Valdeorras y plantarse en la final por el ascenso, donde se cruzarían con el ganador del duelo entre el Sporting Carballiño y un Marín que es el gran favorito, más si cabe tras reforzarse esta semana con los fichajes de Aram (Boiro) y Antón de Vicente (Gran Peña).

En su quinta temporada al frente de los rianxeiros, el técnico de Cordeiro Luisito González reconoce la dificultad de esta eliminatoria ante el segundo clasificado del grupo de Ourense. “É un equipo feito a base de talonario”, con futbolistas veteranos con experiencia en Tercera División, como Yosu o Rubén García, además de Víctor Fernández, Iván Tato o Perrini. “Teñen xogadores que pasaron pola Ponferrafina e o Barco”. En la plantilla visitante que maneja el entrenador asturiano Iván González, también con experiencia en la Tercera gallega en equipos como Barco y Verín, destaca el goleador Dani Real (27 tantos).

“Son un equipo que non conceden nada, moi sólidos defensivamente”, analiza Luisito. “Non arriscan moito, xogan directo e aproveitan esas individuales para intentar gañar os partidos”. Pese a las virtudes del cuadro valdeorrés, el Unión Asados sabe que tendrá sus opciones. “Penso que chegamos nun bo momento, con moita ilusión, sabendo que vai a ser difícil, pero non Imposible”.

Se espera que la afición local acuda mañana por la tarde al Municipal de Vilas para arropar al equipo rianxeiro. “Imos a disputar dous partidos moi diferentes, polas dimensions do seu campo que é moi pequeno e esperemos que o noso lle poida pasar factura, pero a eliminatoria decidirase alá”, comenta un Luisito que confía plenamente en sus futbolistas, que también tiene experiencia en este tipo de partidos.