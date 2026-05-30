El Atlético Villalonga se mete en la Fase Mexillón de la RC Soccer Cup alevín

El Atlético Villalonga peleará por meterse en las semifinales de la RC Soccer Cup alevín en Vilaxoán Mónica Ferreirós

El Municipal de Vilaxoán acogió a lo largo del día de hoy la segunda jornada del III RC Soccer Cup alevín femenino que organiza el San Martín, con 19 equipos en liza llegados de diferentes partes de España y Portugal. Completada la fase de grupos, el Bizkerre acabó invicto con cinco victorias en el A, por lo que accede a la Fase Mexillón como claro aspirante a meterse en semifinales.

En el B, Vitoria de Guimaraes, Getafe y Victoria ocuparon las primeras plazas, mientras que en el C As Celtas, vigente campeón, y Valladolid finalizaron empatados en lo más alto.

El Atlético Villalonga también se clasificó para la fase por el título, que ya comenzó ayer y se completará a lo largo de la mañana del domingo. Las celestes tienen como rivales a Bizkerre y Victoria. Braga, Madrid Panthers y Guimaraes están encuadrados en otro, mientras que comparten grupo Alondras, Rosalía y As Celtas. El último lo forman Real Valladolid, Getafe y Juventud Sanse. Los campeones de estos grupos que se disputan en formato triangular acceden a semifinales. La final será el domingo a las 16.30 horas.