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Deportes

Aitana Fernández y Lara Oubiña destacan en el Autonómico Sub 16

Las atletas del Mazí fueron segunda y cuarta en la prueba de lanzamiento de martillo en Lugo

Gonzalo Sánchez
30/05/2026 06:45
Aitana y Lara tuvieron una destacada actuación en Lugo |da
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El Atletismo Mazí estuvo representado en el Campeonato Gallego Sub 16 celebrado en Lugo estos días, una vez que tuvo que ser aplazado el pasado sábado por alerta de tormentas. Fueron dos las representantes del club vilagarciano las que se desplazaron a Lugo para participar en este Autonómico, cuajando una muy buena actuación en la prueba de lanzamiento de martillo femenino. 

Aitana Fernández se colgó la plata con un segundo puesto sustentado en un mejor lanzamiento de 29.18 metros, que supone además su nueva mejor marca personal. Fernández se quedó a sólo 43 centímetros de la medalla de oro. Por su parte, Lara Oubiña, todavía en su primer año en la categoría, se quedó a las puertas de las medallas, siendo cuarta con un mejor intento de 23.73 metros, cerca de su marca personal, pero que en esta ocasión no le llegó para estar en los puestos de privilegio. 

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