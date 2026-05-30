A seguir en estado de gracia

El Portonovo inicia el play-off de ascenso una semana después de proclamarse campeón de la Copa Diputación a penaltis en Poio ante el Alerta Gonzalo Salgado

Quince años después el Portonovo tiene la oportunidad de regresar a Tercera. Le separan cuatro partidos de lograrlo. O lo que es lo mismo, dos eliminatorias de un play-off que inicia este domingo en Vista Alegre ante el Órdenes en horario matinal (12 horas). El equipo de Minso Vidal, subcampeón del grupo sur, visita al quinto clasificado del norte, cuyo objetivo a principio de temporada no era pelear por subir, pero se lo ha ganado a pulso y ahora su ilusión es inversamente proporcional a su falta de presión, un contexto que multiplica sus opciones. Pero el Portonovo es favorito, ya no sólo por jugar la vuelta en casa, aunque en caso de empate tras prórroga habría penaltis, sino porque llega en un momento de forma, de juego y de ánimo insuperables.

El triunfo el domingo en Poio en la final de la Copa Diputación fue “otro estímulo” para los arlequinados, que no conocen la derrota desde principios del mes de enero y vienen de ganar 18 de sus últimos 24 partidos de liga. “Esta ha sido una de las mejores semanas del año. La gente está muy contenta, con alegría y confianza, entrenando con mucha energía”, reconoce Minso. “Ganar la Copa fue un subidón y el equipo está con muchas ganas de jugar el play-off. La temporada se nos está pasando muy rápido”, asegura el entrenador.

Y es que el Portonovo no empezó bien, de hecho era penúltimo después de las primeras nueve jornadas en la que acumuló cinco derrotas, pero “cuando el equipo empezó a coger confianza”, del calvario se convirtió en todo un cuento de hadas cuyo final aún está por escribir. “Estamos llegando a este momento de la temporada muy bien, todo se hace muy llevadero y no queremos que se acabe”, reconoce su entrenador.

A Minso Vidal se le está haciendo corta la temporada Gonzalo Salgado

El Portonovo se presenta en el campo de hierba natural de Vista Alegre, donde jugó por última vez en 2010, con las dudas de Juan Barbeito, que sigue recuperándose de una lesión muscular, y de Adrián y Carlos Martínez, que sufrieron sendos esguinces en la final de Copa. Minso espera contar con alguno de estos dos últimos para incluirlo al menos en la convocatoria. Sobre el rival, la referencias que maneja el técnico lilaino apuntan a un “equipo joven con mucho nivel en los jugadores de arriba, que minimiza riesgos y tiene las ideas claras”. El Órdenes, a diferencia del Portonovo, empezó muy bien pero su segunda vuelta ya no fue tan óptima. Pese a ello se coló en este play-off y promete batalla.

La eliminatoria se librará en dos escenarios similares, de hierba natural en buen estado y amplios. “Ellos tienen un muy buen campo, eso nos viene bien”, sostiene un Minso que piensa en “tratar de traernos el mejor resultado posible para hacerlo bueno en casa”.

Desplazamiento de la afición

El Portonovo no estará solo mañana en Ordes. “Notamos mucha ilusión en el entorno, tanto en la afición como por parte del Concello, que nos está ayudando con la logística para llevar gente a Ordes”. De forma que irán autobuses con aficionados, además de los que se desplacen en coches particulares. Habrá marea arlequinada para arropar a un equipo que está haciendo una campaña memorable.